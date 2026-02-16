قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم العربي للاستدامة.. ننشر كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية
هل تعليق الزينة والفوانيس في رمضان بدعة؟.. الإفتاء تجيب
تفاصيل أدوار خالد سرحان بين وننسى اللي كان والمداح| خاص
لقاء الخميسي في رسالة غامضة: فجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة
مصادر: الغريب محافظا للمنوفية ونقل أبو ليمون لمحافظة بورسعيد
الأعلى للإعلام: وقف برنامج السر في الحدوتة ومنع ظهور مقدمة البرنامج وأحد الضيوف
رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية
وزير الخارجية يروج للخبرات المصرية أمام رجال الأعمال الكينيين ويستعرض فرص الشراكة
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. أبرز المحطات الفنية لـ سمير وحيد| ابنه فنان شهير

سمير وحيد
سمير وحيد
أحمد إبراهيم

تحل اليوم 16 فبراير ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير وحيد، والذي تميز في تقديم العديد من الأدوار الثانوية في السينما والتليفزيون.. ونستعرض فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة الفنان الراحل سمير وحيد.

نشأة سمير وحيد

ولد في 16 فبراير عام 1946، وبدأ شغفه بالتمثيل مبكرًا والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج في عام 1971.

مسيرة سمير وحيد الفنية 

بدأ حياته الفنية من خلال عدة سهرات تليفزيونية في أواخر الستينيات، حتى شارك في فيلم "مجرم تحت الاختبار" عام 1969، قبل أن يغيب لسنوات، ثم يعود بمسلسل "شجرة اللبلاب" عام 1976، مع الفنان محمود عبد العزيز.

توالت الأعمال التي قدمها وحيد بعد ذلك في التليفزيون والسينما ومن أشهرها مسلسلات “ليلة القبض على فاطمة” و”اللقاء التاني” و”رأفت الهجان” و”ضمير أبلة حكمت” و”أرابيسك”، وأفلام “العميل رقم 13″ و”الصرخة” و”الهر وب” و”سواق الأتوبيس” و”الذل” وآخر أعماله كانت مسلسلي “الحفار” و”بريق في السحاب”.

كما قدم البطولة في مسلسل "صرخة بريء" عام 1987، أمام الفنانة إلهام شاهين والفنان محمد رضا، ومن إخراج نور الدمرداش، واشتغل مصورًا مع مدير التصوير الكبير محمود عبد السميع، في فيلم الثعابين لعادل أدهم من إخراج نادر جلال عام 1985.

ويعد فيلما “البرئ” للفنان أحمد زكي، و”سواق الأتوبيس” للفنان نور الشريف، وهما من إخراج عاطف الطيب، اللذان شارك بهما الفنان سمير وحيد، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري.

وأخرج بعض المسرحيات في بداية حياته الفنية منها “كلام فا رغ، عالم علي بابا، تحت الشجرة”.

ويعد الفنان رامي وحيد، نجل الفنان الراحل سمير وحيد الذي أثبت نجاحًا في الأعمال التي شارك بها، منها “راس الغول”، “سلسال الـ ـد م”، “الطو فان”، “عمر وسلمي”.

رحل الفنان سمير وحيد عن دنيانا، يوم 25 أبريل عام 1997.

سمير وحيد الفنان سمير وحيد أعمال سمير وحيد أفلام سمير وحيد ذكرى ميلاد سمير وحيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

ترشيحاتنا

رحمة محسن

بملابس كاجوال .. رحمة محسن تتألق في أحدث ظهور

مكرونة باللحمة المفرومة والعدس

أرخص أكلة بروتين.. طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة والعدس بجبة

ضعف البصر

منظمة الصحة العالمية تكشف أسباب ضعف البصر وطرق الوقاية من مضاعفاته

بالصور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد