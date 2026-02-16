قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغندور يشيد بجماهير القلعة البيضاء بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
رئيس الوزراء السوداني: الحرب فرضت علينا ونحن دعاة سلام
صلاح ومرموش في انتظار قرعة الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي
ناصر منسي.. من حافة الرحيل إلى رجل اللحظة في الزمالك
استثناءات محددة | من يُسمح له بالعمل بعد الثانية صباحًا في رمضان؟
مصرع شخص في حادث اصطدام قطار بمزلقان بني قره بأسيوط
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة خلاف سامي سرحان مع شقيقه وسجنه 6 أشهر

سامي سرحان
سامي سرحان
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل سامى سرحان الذى قدّم عددًا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخه الفنى، حيث اشتهر بأدوار الشر رغم أنه لم يكن نجم شباك.

مشوار سامي سرحان الفني

قدّم سامى سرحان العديد من الأعمال أبرزها: "معسكر البنات، محمد رسول الله، وصاحب الجلالة، وشارك أيضًا بالظهور في مسرحية "هالة حبيبتي" مع الفنان فؤاد المهندس، حتى مر بتجربة مريرة، حيث قضى 6 أشهر بالسجن إثر اتهامه في قضية مخدرات.

آخر أعمال سامي سرحان 

وكانت آخر مشاركات سامي سرحان من خلال الدور الذي قام به في فيلم "فول الصين العظيم" بطولة محمد هنيدي، والذي عرض في عام 2004، حيث قام بدور جابر الشرقاوي، جد محيي الشرقاوي الذي يرغب في أن يربي حفيده على العادات والتقاليد التي توارثتها العائلة من الجدود وهي تربية الأبناء على النصب والبلطجة، ولكن "محيي" الذي جسد دوره "هنيدي" يفشل في تعلم هذه المهارات ويتمكن من تعلم العديد من الأشياء الأخرى ولكن بعد سفره إلى الصين.

وقد لاحظ عليه شقيقاه الأكبر "صلاح" و"شكري" موهبته التمثيلية، ما جعلهما يتبنيان موهبته ويضعونها علي الطريق السليم، ويقوم شقيقه "شكري" بالاشتراك معه في عمل فني مشترك وهو "الحقيبة السوداء" عام 1963، ما يؤكد أن علاقتهما كانت جيدة خلافًا لما أشيع عن غيرة الشقيق الأصغر من نجومية شقيقه الأكبر.

ولم يظهر الفنان سامي سرحان في أي مشاركة فنية منذ عام 2004 حتى أعلن خبر وفاته على وسائل الإعلام في السادس عشر من فبراير عام 2005.

سامي سرحان الفنان سامي سرحان أعمال سامي سرحان أفلام سامي سرحان ذكرى وفاة سامي سرحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

ترشيحاتنا

محافظ البنك المركزي

البنك المركزي المصري يطلق مبادرات التمويل المستدام ويعزز السياسات المناخية

اجتماعات وزير البترول مع القيادات للاستعدادات لشهر رمضان

زيادة عدد أسطوانات البوتاجاز.. متحدث البترول يكشف استعدادات رمضان وحقيقة تكلفة عداد الغاز

جانب من الحملة

حملة إزالات لمخالفات المباني في حدائق أكتوبر ومصادرة المعدات.. صور

بالصور

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

الطقس البارد يفضح مزاعم مدى السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد