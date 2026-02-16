في ذكراه.. قصة خلاف سامي سرحان مع شقيقه وسجنه 6 أشهر

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل سامى سرحان الذى قدّم عددًا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخه الفنى، حيث اشتهر بأدوار الشر رغم أنه لم يكن نجم شباك.

مشوار سامي سرحان الفني

قدّم سامى سرحان العديد من الأعمال أبرزها: "معسكر البنات، محمد رسول الله، وصاحب الجلالة، وشارك أيضًا بالظهور في مسرحية "هالة حبيبتي" مع الفنان فؤاد المهندس، حتى مر بتجربة مريرة، حيث قضى 6 أشهر بالسجن إثر اتهامه في قضية مخدرات.

آخر أعمال سامي سرحان

وكانت آخر مشاركات سامي سرحان من خلال الدور الذي قام به في فيلم "فول الصين العظيم" بطولة محمد هنيدي، والذي عرض في عام 2004، حيث قام بدور جابر الشرقاوي، جد محيي الشرقاوي الذي يرغب في أن يربي حفيده على العادات والتقاليد التي توارثتها العائلة من الجدود وهي تربية الأبناء على النصب والبلطجة، ولكن "محيي" الذي جسد دوره "هنيدي" يفشل في تعلم هذه المهارات ويتمكن من تعلم العديد من الأشياء الأخرى ولكن بعد سفره إلى الصين.

وقد لاحظ عليه شقيقاه الأكبر "صلاح" و"شكري" موهبته التمثيلية، ما جعلهما يتبنيان موهبته ويضعونها علي الطريق السليم، ويقوم شقيقه "شكري" بالاشتراك معه في عمل فني مشترك وهو "الحقيبة السوداء" عام 1963، ما يؤكد أن علاقتهما كانت جيدة خلافًا لما أشيع عن غيرة الشقيق الأصغر من نجومية شقيقه الأكبر.

ولم يظهر الفنان سامي سرحان في أي مشاركة فنية منذ عام 2004 حتى أعلن خبر وفاته على وسائل الإعلام في السادس عشر من فبراير عام 2005.