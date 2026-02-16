قسمة العدل الحلقة 26 … إيمان العاصي تعرض شراء وكالة والدها

حملت الحلقة 26 من مسلسل قسمة العدل من بطولة الفنانة إيمان العاصي، العديد من الاحداث.

حيث عرضت مريم على أشقائها أن يتم بيع الوكالة إلي طليقها جمال، وسط رفض شقيقها كرم، حيث تسعي إلي شراء الوكالة من الباطن.

فيما كشف جمال لشقيقته أنه قام ببيع نصيبها في المطعم الي نفسه عن طويق التوكيل التي حرررته له.

قصة مسلسل قسمة العدل

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع بين الأشقاء على الميراث، في إطار درامي إنساني يكشف تأثير الطمع والخلافات العائلية على العلاقات الأسرية، وتقدم إيمان العاصي من خلال العمل شخصية محورية ضمن الأحداث.



أبطال مسلسل قسمة العدل

المسلسل بطولة مجموعة من أقوى نجوم الدراما ومنهم إيمان العاصي ورشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، كما يشارك به كل من خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.