منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026| فيديو
دوام الرفعة والأثر.. رئيس الوزراء يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بقدوم شهر رمضان المعظم
ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران.. تفاصيل تكشف ما وراء القرار
خير وبركة ورحمة على شعب مصر.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بقدوم شهر رمضان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
طال انتظارها.. مايكروسوفت تطرح لمستخدمي ويندور 11 ميزة جديدة فما هي؟

لمياء الياسين

بعد طول انتظار تشير التسريبات  إلى أن شركة مايكروسوفت تخطط من جانبها أخيراً لمنح مستخدمي ويندوز 11 القدرة على تحريك شريط المهام ليحصل نظام التشغيل ويندوز 11 على إحدى أكثر الميزات ويندوز 10، وهي إمكانية قيام المستخدمين بنقل شريط المهام  ويعد من المرجح حدوث تلك التحديث الكبير مع إصدار  26H2 قرب نهاية العام.
 

نظام التشغيل ويندوز 11

على الجانب الاخر وفقا لموقع Windows Central ستقوم شركة مايكروسوفت بتغيير مكان شريط المهام و لن يكون مثبتًا في موضعه الافتراضي أسفل سطح المكتب بل سيتم نقله إلى أعلى الشاشة، أو تشغيله عموديًا على جانبي سطح المكتب، وهي ميزة كان الكثير من المستخدمين يرغبون بها بشدة لفترة طويلة الآن.

ومن جانبها تعد مايكروسوفت بإصلاح نظام التشغيل ويندوز 11 هذا العام - وقد حان الوقت لذلك فمنذ أصدار نظام التشغيل Windows 11 لأول مرة، قد كان المستخدمين  في حيرة من أمرهم لعدم إدراج هذه الوظيفة في نظام التشغيل Windows 10 (حيث كان بإمكانك، ولا يزال بإمكانك، وضع شريط المهام بأي اتجاه تريده

في السياق نفسه  فإلى جانب إمكانية تغيير موضع شريط المهام، يعتقد أن مايكروسوفت ستوفر خيارًا لتغيير حجمه فإذا كنت لا ترغب في أن يمتد الشريط على كامل عرض (أو ارتفاع) الشاشة - أيًا كان موقعه - فسيكون بإمكانك تصغير حجمه ويعد من المتوقع ادراج تلك الميزة مع تحديث 26H2 ، في منتصف العام تقريبًا

نظام التشغيل نظام التشغيل Windows 11 شريط المهام ويندوز 10

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

الدكتور هاني سويلم

وزير الري: رفع كفاءة محطات الرفع جزء من استراتيجيتنا لتطوير منظومة المياه

جانب من لقاء وزير الري مع رئيس مصلحة الميكانيكا

وزير الرى يبحث مع شركات ألمانية إنشاء مركز لتأهيل صناديق التروس بمصلحة الميكانيكا والكهرباء

سفراء المجلس القومي للطفولة والأمومة يشاركون في الجلسة الثالثة من الدورة الرابعة للبرلمان العربي بدولة الإمارات

أطفال مصر يطالبون بمحتوى رقمي آمن في البرلمان العربي للطفل بالشارقة.. تفاصيل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

الطقس البارد يفضح مزاعم مدى السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

