طال انتظارها.. مايكروسوفت تطرح لمستخدمي ويندور 11 ميزة جديدة فما هي؟

بعد طول انتظار تشير التسريبات إلى أن شركة مايكروسوفت تخطط من جانبها أخيراً لمنح مستخدمي ويندوز 11 القدرة على تحريك شريط المهام ليحصل نظام التشغيل ويندوز 11 على إحدى أكثر الميزات ويندوز 10، وهي إمكانية قيام المستخدمين بنقل شريط المهام ويعد من المرجح حدوث تلك التحديث الكبير مع إصدار 26H2 قرب نهاية العام.



نظام التشغيل ويندوز 11

على الجانب الاخر وفقا لموقع Windows Central ستقوم شركة مايكروسوفت بتغيير مكان شريط المهام و لن يكون مثبتًا في موضعه الافتراضي أسفل سطح المكتب بل سيتم نقله إلى أعلى الشاشة، أو تشغيله عموديًا على جانبي سطح المكتب، وهي ميزة كان الكثير من المستخدمين يرغبون بها بشدة لفترة طويلة الآن.

ومن جانبها تعد مايكروسوفت بإصلاح نظام التشغيل ويندوز 11 هذا العام - وقد حان الوقت لذلك فمنذ أصدار نظام التشغيل Windows 11 لأول مرة، قد كان المستخدمين في حيرة من أمرهم لعدم إدراج هذه الوظيفة في نظام التشغيل Windows 10 (حيث كان بإمكانك، ولا يزال بإمكانك، وضع شريط المهام بأي اتجاه تريده

في السياق نفسه فإلى جانب إمكانية تغيير موضع شريط المهام، يعتقد أن مايكروسوفت ستوفر خيارًا لتغيير حجمه فإذا كنت لا ترغب في أن يمتد الشريط على كامل عرض (أو ارتفاع) الشاشة - أيًا كان موقعه - فسيكون بإمكانك تصغير حجمه ويعد من المتوقع ادراج تلك الميزة مع تحديث 26H2 ، في منتصف العام تقريبًا