جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026| فيديو
دوام الرفعة والأثر.. رئيس الوزراء يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بقدوم شهر رمضان المعظم
ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران.. تفاصيل تكشف ما وراء القرار
خير وبركة ورحمة على شعب مصر.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بقدوم شهر رمضان
استشاري المناعة بجامعة القاهرة تطالب بعمل فحوصات طبية للأطفال كل 6 أشهر
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي

قام اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بتفقد باكورة انتاج الشركة العربية السويسرية للمصاعد بمدينة مدينتي
كريم الخطيب

قام اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بتفقد باكورة انتاج الشركة العربية السويسرية للمصاعد بمدينة مدينتي . 
  
يأتي هذا في إطار الشراكة القائمة بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلعت مصطفى (TMG)
وشركة شندلر العالمية لتنفيذ برنامج لتوطين وتصنيع وتجميع واختبار تشغيل بعضاً من مكونات المصاعد، لعدد من المشروعات العقارية والسكانية بالدولة المصرية.

جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون 


وخلال تفقده عدد (2) مصعد بمنطقة (B8) بمدينة مدينتي، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف،  عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى  وشركة شندلر العالمية، لافتا إلى اهتمام الهيئة بجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع كبري كيانات القطاع الخاص المصري وايضا الشركات العالمية، مشيرا إلى أنه تم دراسة مشروع تصنيع المصاعد الكهربائية من خلال دراسات علمية هندسية دقيقة، بالاستفادة من الامكانيات التصنيعية بمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، ودراسة نسب المكون المحلى للوصول إلى أعلى نسب التصنيع المطلوبة خلال مراحل تنفيذ المشروع.

الاعتماد على الصناعة المحلية

 

وأكد “عبد اللطيف” أن الهيئة العربية للتصنيع  تدعم وتشجع الاعتماد على الصناعة المحلية، وتعظيم المكون المحلى فى مختلف المنتجات ومنها المصاعد، وصولاً للتصنيع الكامل محلياً، وتوطين ونقل التكنولوجيا، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يتيح فرصة ذهبية للصناعة المصرية للمنافسة بقوة فى توفير مختلف المنتجات لتلبية احتياجات المشروعات.

الشركة العربية السويسرية للمصاعد


وأكد علي التزام  الشركة العربية السويسرية للمصاعد بسرعة التنفيذ وفقا للمخطط الزمني المحدد، وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري، مشيرا إلى  اهتمام الهيئة العربية للتصنيع  للمشاركة  في مختلف المشروعات القومية لوزارة الإسكان ومؤسسات الدولة المصرية والقطاع الخاص.

