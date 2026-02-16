أندرويد 17 يحصل على جدول إصدار أسرع مع إطلاق نهائي متوقع في يونيو

كشفت منصة 9to5Google أن جوجل قررت تسريع وتيرة تطوير أندرويد 17 عبر الاعتماد على قناة Android Canary المستمرة بدل نظام معاينات المطورين (Developer Preview) التقليدي الذي استخدم في دورة أندرويد 16.​

أوضحت المنصة أن دورة أندرويد 16 شهدت إصدار معاينتين للمطورين في نوفمبر وديسمبر، تلتها أول نسخة بيتا في يناير، بينما تبدأ دورة أندرويد 17 مباشرًة من مرحلة Beta مع استمرار التحديثات التجريبية عبر قناة Canary دون فصل واضح بين معاينات المطورين والنسخ التجريبية العامة.​

إطلاق مستقر في يونيو

أشارت 9to5Google إلى أن جوجل تستهدف طرح الإصدار المستقر النهائي من أندرويد 17 في يونيو 2026، وهو الموعد نفسه الذي حددته الشركة تقريبًا لفتح إمكانية الخروج من برنامج أندرويد بيتا دون الحاجة لمسح بيانات الهاتف.​

أكد التقرير أن جوجل تخطط للوصول إلى “استقرار المنصة” Platform Stability مع إحدى النسخ التجريبية في مارس، وهي المرحلة التي تصبح فيها واجهات برمجة التطبيقات (SDK وNDK) وسلوكيات النظام الظاهرة للتطبيقات شبه نهائية، بحيث يمكن للمطورين الاعتماد عليها في اختبارات التوافق قبل الإطلاق الرسمي.​

بيتا 1 ثم «بيتا لاحقة» بعدد غير محدد

أوضحت المنصة أن جوجل حافظت على تقسيم بسيط لدورة بيتا هذا العام، حيث تشير صفحة أندرويد 17 إلى مرحلتين فقط: Beta 1 كإصدار أول بجودة تجريبية، يليها قسم عام يحمل اسم Later Beta releases يضم الإصدارات التجريبية اللاحقة دون تحديد عددها بدقة كما كان يحدث في الدورات السابقة.​

أشارت 9to5Google إلى أن هذا الغموض النسبي في عدد الإصدارات لا يعني إلغاء النسخ المتتابعة، بل يعكس مرونة أكبر في توقيت طرحها، مع توقعات بأن تصدر جوجل تحديثات بيتا إضافية في أبريل ومايو، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو ثلاث نسخ رئيسية تتماشى مع إيقاع تحديثات النظام ربع السنوية.​

ربط دورة أندرويد 17

أكد التقرير أن جوجل بدأت تعتمد بشكل أوضح على تسمية الإصدارات وفق نمط السنة/الربع، مثل 26Q3 و26Q4 و27Q1، بدل الاكتفاء بعناوين QPR1 وQPR2 وQPR3 التقليدية، في خطوة تهدف إلى جعل جدول التحديثات أكثر وضوحًا للمطورين والشركاء.​

أوضحت 9to5Google أن الشركة اعترفت بوجود إصدار 26Q3 من أندرويد 17 (المرجَّح أن يُعرف باسم 17 QPR1)، يليه إصدار أكبر في 26Q4 (17 QPR2)، ثم تحديث جديد في 27Q1 (17 QPR3)، بما يعني أن أندرويد 17 سيواصل تلقي تحسينات بنيوية وواجهات جديدة على مدار أربعة أرباع كاملة بعد الإطلاق الأولي في يونيو.