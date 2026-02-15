أندرويد 17 بيتا يعود للظهور بعد تأجيل مفاجئ.. أدوات احترافية جديدة

كشفت منصة CNET أن جوجل أعلنت يوم الجمعة عن طرح أول نسخة تجريبية من نظام أندرويد 17، بعد أن كانت قد ألغت إطلاقها المقرر الأربعاء الماضي في اللحظات الأخيرة، واكتفت حينها بتحويل حالة التحديث إلى «قريبًا» دون أي توضيح إضافي، بحسب ما نقل موقع PCMag الشقيق لـCNET.​

أوضحت جوجل أن نسخة Android 17 Beta 1 موجهة بالأساس للمطورين والمستخدمين الأوائل من مالكي هواتف بيكسل، مع تركيز خاص على تحسينات الخصوصية والأمان والأداء العام للنظام، ويمكن تحميلها مباشرة من صفحة البرنامج التجريبي لدى الشركة.​

أدوات احترافية جديدة للتطبيقات الإعلامية والكاميرا

أشارت CNET إلى أن قناة التطوير المبكرة المعروفة باسم Android 17 Canary ستحمل مجموعة ميزات تستهدف تطوير التطبيقات المتخصصة في الوسائط المتعددة، من بينها «أدوات احترافية لتطبيقات الوسائط والكاميرا» تهدف إلى جعل الانتقال بين المشاهد أكثر سلاسة والحفاظ على مستويات صوت متسقة أثناء التسجيل أو التشغيل.​

أكد التقرير أن هذه التغييرات تمنح مطوري تطبيقات الكاميرا والصوت مرونة أكبر في التحكم بجودة الإخراج داخل النظام نفسه، بدلاً من الاعتماد الكلي على حلول مبرمجة داخل كل تطبيق على حدة.​

تحديثات لميزة Live Updates

أوضحت المنصة أن موقع Android Authority نشر في اليوم نفسه لقطات شاشة من النسخة التجريبية تُظهر تعديلات على واجهة ميزة Live Updates التي ظهرت لأول مرة في أندرويد 16، وهي الميزة التي تعرض شريط تقدم لحظي لمتابعة حالة توصيل الطلبات أو مواعيد الوصول في خدمات النقل والسفر.​

أشارت الصور إلى أن شريط التقدم أصبح الآن ممتدًا عبر كامل مساحة «البلاطة» (Tile)، مع أزرار أكبر وأكثر وضوحًا، ما يجعل التفاعل مع الإشعار أسهل للمستخدم، إلى جانب تحسين ظهور زر التنقل داخل البطاقة نفسها.​

تحسينات في الاتصال بالواي فاي والأجهزة المرافقة

أكد التقرير أن النسخة التجريبية الجديدة تضيف أيضًا مزايا لتحسين الاتصال عبر Wi‑Fi، وتوسيع دعم «ملفات تعريف الأجهزة المرافقة»، وهي الميزة التي تسمح للنظام بالتعرف على الملحقات والأجهزة الثانوية (مثل الساعات والسماعات والأساور الذكية) والتعامل معها بطرق أكثر ذكاءً واستقرارًا.​

أوضحت CNET أن هذه التغييرات تهدف إلى جعل تجربة ربط الهاتف بالأجهزة المرافقة أكثر سلاسة، مع تقليل انقطاعات الاتصال وتحسين إدارة الطاقة أثناء الاتصال اللاسلكي المستمر.​

جدول الإصدارات

أشارت المنصة إلى أن جوجل تتوقع وصول قناة Canary من أندرويد 17 إلى مرحلة «استقرار المنصة» Platform Stability بحلول شهر مارس، وهي المرحلة التي تعتبر فيها واجهات برمجة التطبيقات (APIs) شبه نهائية وجاهزة لاختبار التطبيقات عليها قبل الإطلاق الرسمي.​

أكد التقرير، نقلًا عن موقع TechAdvisor، أن الإصدار المستقر الكامل من أندرويد 17 يُتوقع أن يصل بعد ذلك بعدة أشهر، على الأرجح في يونيو، ليبدأ في الوصول إلى هواتف بيكسل المتوافقة أولًا، ثم ينتقل لاحقًا إلى أجهزة الشركات الأخرى مع واجهاتها المخصصة.​

طرح بيتا 1 قبل إطلاق هاتف Pixel 10A الاقتصادي

أوضحت CNET أن طرح Android 17 Beta 1 يأتي قبل أيام قليلة من الإطلاق المنتظر لهاتف Pixel 10A ذي السعر المنخفض، والمقرر الكشف عنه الأسبوع المقبل، ما يمنح جوجل فرصة للترويج للهاتف الجديد باعتباره واحدًا من أول الأجهزة الداعمة لإصدار أندرويد القادم عند توفره رسميًا.​