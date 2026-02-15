قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار دون تغيير.. سعر الذهب عيار 21 اليوم 15-2-2026
10 كلمات تخلصك من أي هموم.. دعا بها النبي كل صباح ومساء
الأهلي يستعد لمُواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية يلقي كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الإفريقية حول تقرير النيباد | نص الكلمة
أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة
طقس اليوم| الأرصاد تعلن عن الظواهر الجوية المتوقعة
وزير الخارجية: عضوية الاتحاد الأفريقي بالعشرين خطوة لتعزيز صوت القارة في صنع القرار الدولي
ترامب يمنح وسام الشرف من الكونجرس لـ جندي شارك في القبض على «مادورو»
فيضان نهر التايمز ببريطانيا.. دمار وغرق مناطق وأحياء فاخرة بينها منازل مشاهير
سوريا تكشف تفاصيل نقل آلاف معتقلي تنظيم داعش إلى العراق
علاقة إنسانية قبل المنصب| حملات شعبية ترفض رحيل محافظ بورسعيد: «سيبه يكمل اللي بدأه»
غزة تنزف من جديد .. ارتفاع شهداء الغارات إسرائيلية إلى 9 ضحايا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أندرويد 17 بيتا يعود للظهور بعد تأجيل مفاجئ.. أدوات احترافية جديدة

أندرويد 17 بيتا
أندرويد 17 بيتا
احمد الشريف

كشفت منصة CNET أن جوجل أعلنت يوم الجمعة عن طرح أول نسخة تجريبية من نظام أندرويد 17، بعد أن كانت قد ألغت إطلاقها المقرر الأربعاء الماضي في اللحظات الأخيرة، واكتفت حينها بتحويل حالة التحديث إلى «قريبًا» دون أي توضيح إضافي، بحسب ما نقل موقع PCMag الشقيق لـCNET.​

أوضحت جوجل أن نسخة Android 17 Beta 1 موجهة بالأساس للمطورين والمستخدمين الأوائل من مالكي هواتف بيكسل، مع تركيز خاص على تحسينات الخصوصية والأمان والأداء العام للنظام، ويمكن تحميلها مباشرة من صفحة البرنامج التجريبي لدى الشركة.​

أدوات احترافية جديدة للتطبيقات الإعلامية والكاميرا

أشارت CNET إلى أن قناة التطوير المبكرة المعروفة باسم Android 17 Canary ستحمل مجموعة ميزات تستهدف تطوير التطبيقات المتخصصة في الوسائط المتعددة، من بينها «أدوات احترافية لتطبيقات الوسائط والكاميرا» تهدف إلى جعل الانتقال بين المشاهد أكثر سلاسة والحفاظ على مستويات صوت متسقة أثناء التسجيل أو التشغيل.​

أكد التقرير أن هذه التغييرات تمنح مطوري تطبيقات الكاميرا والصوت مرونة أكبر في التحكم بجودة الإخراج داخل النظام نفسه، بدلاً من الاعتماد الكلي على حلول مبرمجة داخل كل تطبيق على حدة.​

تحديثات لميزة Live Updates

أوضحت المنصة أن موقع Android Authority نشر في اليوم نفسه لقطات شاشة من النسخة التجريبية تُظهر تعديلات على واجهة ميزة Live Updates التي ظهرت لأول مرة في أندرويد 16، وهي الميزة التي تعرض شريط تقدم لحظي لمتابعة حالة توصيل الطلبات أو مواعيد الوصول في خدمات النقل والسفر.​

أشارت الصور إلى أن شريط التقدم أصبح الآن ممتدًا عبر كامل مساحة «البلاطة» (Tile)، مع أزرار أكبر وأكثر وضوحًا، ما يجعل التفاعل مع الإشعار أسهل للمستخدم، إلى جانب تحسين ظهور زر التنقل داخل البطاقة نفسها.​

تحسينات في الاتصال بالواي فاي والأجهزة المرافقة

أكد التقرير أن النسخة التجريبية الجديدة تضيف أيضًا مزايا لتحسين الاتصال عبر Wi‑Fi، وتوسيع دعم «ملفات تعريف الأجهزة المرافقة»، وهي الميزة التي تسمح للنظام بالتعرف على الملحقات والأجهزة الثانوية (مثل الساعات والسماعات والأساور الذكية) والتعامل معها بطرق أكثر ذكاءً واستقرارًا.​

أوضحت CNET أن هذه التغييرات تهدف إلى جعل تجربة ربط الهاتف بالأجهزة المرافقة أكثر سلاسة، مع تقليل انقطاعات الاتصال وتحسين إدارة الطاقة أثناء الاتصال اللاسلكي المستمر.​

جدول الإصدارات

أشارت المنصة إلى أن جوجل تتوقع وصول قناة Canary من أندرويد 17 إلى مرحلة «استقرار المنصة» Platform Stability بحلول شهر مارس، وهي المرحلة التي تعتبر فيها واجهات برمجة التطبيقات (APIs) شبه نهائية وجاهزة لاختبار التطبيقات عليها قبل الإطلاق الرسمي.​

أكد التقرير، نقلًا عن موقع TechAdvisor، أن الإصدار المستقر الكامل من أندرويد 17 يُتوقع أن يصل بعد ذلك بعدة أشهر، على الأرجح في يونيو، ليبدأ في الوصول إلى هواتف بيكسل المتوافقة أولًا، ثم ينتقل لاحقًا إلى أجهزة الشركات الأخرى مع واجهاتها المخصصة.​

طرح بيتا 1 قبل إطلاق هاتف Pixel 10A الاقتصادي

أوضحت CNET أن طرح Android 17 Beta 1 يأتي قبل أيام قليلة من الإطلاق المنتظر لهاتف Pixel 10A ذي السعر المنخفض، والمقرر الكشف عنه الأسبوع المقبل، ما يمنح جوجل فرصة للترويج للهاتف الجديد باعتباره واحدًا من أول الأجهزة الداعمة لإصدار أندرويد القادم عند توفره رسميًا.​

أندرويد 17 بيتا أندرويد موقع PCMag Android 17 Beta 1 جوجل Android 17 Canary Wi‑Fi

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حقيقة زيادة المعاشات في مارس 2026

هل توجد زيادة جديده بالمعاشات؟

ترشيحاتنا

نشأت الديهي

تغييرات تنفيذية| نشأت الديهي : انتظروا حركة المحافظين الجديدة قريبا

أحمد موسى

أحمد موسى: مطلوب خدمات خاصة بالوجبات المقدمة لركاب درجة رجال الأعمال في مصر للطيران

نشأت الديهي

قبل رمضان.. نشأت الديهي يكشف عن مفاجأة الرئيس السيسي لدعم المصريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد