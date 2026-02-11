هل هاتفك منهم.. جوجل تصدر نسخة تجريبية من نظام أندرويد 17 لهذه الهواتف



أصدرت جوجل للتو الإصدار التجريبي 2.1 من نظام أندرويد 16 QPR3 لهواتف جوجل بيكسل، وهو الإصدار النهائي المبني على نظام التشغيل الحالي. وقد أكدت الشركة رسميًا أنها تعمل على نظام أندرويد 17 وأن الإصدار التجريبي الأول سيصدر قريبًا.

وأعلنت جوجل عن قرب إطلاق النسخة التجريبية العامة الأولى من نظام أندرويد 17. والجدير بالذكر أن هذه النسخة لن تكون نسخة تجريبية للمطورين. إذا كنتَ قد تابعتَ دورات تطوير أنظمة أندرويد السابقة، فستعرف أن الإصدارات الأولى تُصنّف عادةً كإصدارات تجريبية للمطورين (كان لأندرويد 16 إصداران منها)، ثم تُصدر الإصدارات التجريبية، لكن هذا سيتغير هذا العام مع أندرويد 17.

كما أعلنت جوجل أن الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 17 "يعتمد على منصة أندرويد 16 QPR ويتضمن أحدث إصلاحات الأخطاء وتحسينات في الاستقرار والأداء".

وتشير تسريبات سابقة إلى أن العديد من الميزات الجديدة وقدرات الألعاب المحسّنة ستُضاف إلى نظام أندرويد القادم، إلى جانب العديد من التحسينات الأخرى. سنتعرف على المزيد حول هذه التغييرات بمجرد إطلاق الإصدار التجريبي الأول، والذي قد يصل في وقت مبكر من هذا الشهر أو الشهر المقبل، بينما من المتوقع إطلاق الإصدار المستقر من أندرويد 17 في يونيو 2026 تقريبًا.

أندرويد17

تحديث Android 17

وسيحصل مستخدمو هواتف جوجل بكسل على الأولوية كالعادة. أما مستخدمو نظام أندرويد 16 QPR3 بيتا 2.1 الحاليون والذين يختارون البقاء مسجلين في برنامج أندرويد التجريبي، فسيتلقون تحديث أندرويد 17 بيتا 1 تلقائيًا. في حال عدم رغبتهم في تلقي التحديث التجريبي، عليهم إلغاء الاشتراك في البرنامج.

أما بالنسبة للعلامات التجارية الأخرى، فقد يصل تحديث Android 17 التجريبي إلى بعض الأجهزة بعد بضعة أسابيع من إطلاقه على هواتف Google Pixel. سنواصل متابعة التطورات ونوافيكم بآخر المستجدات في قسم Android 17. تذكروا زيارة القسم بانتظام للاطلاع على آخر التحديثات. أو انضموا إلى قناتنا على Telegram لتلقي إشعارات فورية حول آخر المستجدات التقنية.