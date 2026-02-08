أندرويد 16 يصل تدريجيا لهواتف موتورولا.. هل جهازك ضمن القائمة؟

بينما لم تعرف موتورولا بسرعة طرح التحديثات في السابق، إلا أنها حققت تقدما ملحوظا مع إطلاق أندرويد 16، في الواقع، كانت من أوائل العلامات التجارية التي أطلقت التحديث، والذي توسع الآن ليشمل أكثر من اثني عشر هاتفا ذكيا.

فيما يلي نستعرض قائمة بهواتف موتورولا التي تلقت التحديث الرسمي، وأخرى تشمل الأجهزة المشاركة حاليا في برنامج البيتا.

أجهزة موتورولا التي تلقت تحديث أندرويد 16 المستقر

سلسلة موتورولا Edge:

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge Fusion

Motorola Edge 2025

سلسلة موتورولا Razr:

Motorola Razr 60

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 50

Motorola Razr 50 Ultra

سلسلة موتورولا Moto G:

Moto G86 5G

Moto G86 Power 5G

Moto G75 5G

Moto G67 Power 5G

Moto G Stylus (2025)

Moto G Power (2025)

Moto G (2025)

ووفقالـ موتورولا، يبدأ التحديث المستقر بالوصول على دفعات، لذا قد لا يصل لجميع المستخدمين في الوقت نفسه، كما أنه يتم توسيع التحديث تدريجيا ليشمل جميع المناطق، لذلك قد يستغرق ظهوره على جهازك بعض الوقت حتى لو كان مدرجا في القائمة.

أجهزة موتورولا التي تختبر تحديث أندرويد 16

Motorola ThinkPhone

Motorola ThinkPhone 25

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 Neo

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge (2024)

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Razr 40 / Razr (2023)

Motorola Razr 40 Ultra / Razr+ (2023)

Moto Pad 60 Pro

Moto G96 5G

Moto G85 5G

Moto G67 5G

Moto G56 5G

Moto G55 5G

Moto G35 5G

لا تنشر موتورولا جدولا زمنيا واضحا لطرح التحديث، لذلك لا يمكن تحديد موعد وصوله بدقة، عادة ما يستمر برنامج البيتا لبضعة أسابيع قبل أن يبدأ طرح النسخة المستقرة عبر OTA، للتحقق يدويا من آخر التحديثات على هاتفك، انتقل إلى:

الإعدادات > النظام > البحث عن تحديثات.