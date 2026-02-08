أندرويد 16 يصل تدريجيا لهواتف موتورولا.. هل جهازك ضمن القائمة؟

بينما لم تعرف موتورولا بسرعة طرح التحديثات في السابق، إلا أنها حققت تقدما ملحوظا مع إطلاق أندرويد 16، في الواقع، كانت من أوائل العلامات التجارية التي أطلقت التحديث، والذي توسع الآن ليشمل أكثر من اثني عشر هاتفا ذكيا.
فيما يلي نستعرض قائمة بهواتف موتورولا التي تلقت التحديث الرسمي، وأخرى تشمل الأجهزة المشاركة حاليا في برنامج البيتا.
أجهزة موتورولا التي تلقت تحديث أندرويد 16 المستقر
سلسلة موتورولا Edge:
Motorola Edge 60 Pro
Motorola Edge 60 Fusion
Motorola Edge 60 Stylus
Motorola Edge 50 Pro
Motorola Edge 50 Ultra
Motorola Edge Fusion
Motorola Edge 2025
سلسلة موتورولا Razr:
Motorola Razr 60
Motorola Razr 60 Ultra
Motorola Razr 50
Motorola Razr 50 Ultra
سلسلة موتورولا Moto G:
Moto G86 5G
Moto G86 Power 5G
Moto G75 5G
Moto G67 Power 5G
Moto G Stylus (2025)
Moto G Power (2025)
Moto G (2025)
ووفقالـ موتورولا، يبدأ التحديث المستقر بالوصول على دفعات، لذا قد لا يصل لجميع المستخدمين في الوقت نفسه، كما أنه يتم توسيع التحديث تدريجيا ليشمل جميع المناطق، لذلك قد يستغرق ظهوره على جهازك بعض الوقت حتى لو كان مدرجا في القائمة.
أجهزة موتورولا التي تختبر تحديث أندرويد 16
Motorola ThinkPhone
Motorola ThinkPhone 25
Motorola Edge 60
Motorola Edge 60 Neo
Motorola Edge 50
Motorola Edge 50 Neo
Motorola Edge 40 Pro
Motorola Edge (2024)
Motorola Edge+ (2023)
Motorola Razr 40 / Razr (2023)
Motorola Razr 40 Ultra / Razr+ (2023)
Moto Pad 60 Pro
Moto G96 5G
Moto G85 5G
Moto G67 5G
Moto G56 5G
Moto G55 5G
Moto G35 5G
لا تنشر موتورولا جدولا زمنيا واضحا لطرح التحديث، لذلك لا يمكن تحديد موعد وصوله بدقة، عادة ما يستمر برنامج البيتا لبضعة أسابيع قبل أن يبدأ طرح النسخة المستقرة عبر OTA، للتحقق يدويا من آخر التحديثات على هاتفك، انتقل إلى:
الإعدادات > النظام > البحث عن تحديثات.