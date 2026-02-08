قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص
إجراءات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان.. والحبس عقوبة الزيادات غير المبررة
4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل
حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل
قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس الصومالي يعكس حنكة القيادة المصرية في قراءة مشهد الإقليم
شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن حالة الطقس
الإمارات ترحب بخطة السلام الشاملة للسودان وتؤكد دعمها لوقف فوري لإطلاق النار
عاد ليبتكر.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز
بعد قرار التبكير .. هل يتم صرف مرتبات فبراير قبل رمضان؟
رمضان 2026| جيهان خليل تظهر بـ لوك مختلف في بوستر مسلسل درش
حماس تجدد تمسكها بسلاحها: الوسطاء تفهموا موقفنا.. والخطر يأتي من إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أندرويد 16 يصل تدريجيا لهواتف موتورولا.. هل جهازك ضمن القائمة؟

موتورولا تتقدم في تحديث أندرويد 16
موتورولا تتقدم في تحديث أندرويد 16
شيماء عبد المنعم

بينما لم تعرف موتورولا بسرعة طرح التحديثات في السابق، إلا أنها حققت تقدما ملحوظا مع إطلاق أندرويد 16، في الواقع، كانت من أوائل العلامات التجارية التي أطلقت التحديث، والذي توسع الآن ليشمل أكثر من اثني عشر هاتفا ذكيا. 

فيما يلي نستعرض قائمة بهواتف موتورولا التي تلقت التحديث الرسمي، وأخرى تشمل الأجهزة المشاركة حاليا في برنامج البيتا.

أجهزة موتورولا التي تلقت تحديث أندرويد 16 المستقر

سلسلة موتورولا Edge:

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge Fusion

Motorola Edge 2025

سلسلة موتورولا Razr:

Motorola Razr 60

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 50

Motorola Razr 50 Ultra

سلسلة موتورولا Moto G:

Moto G86 5G

Moto G86 Power 5G

Moto G75 5G

Moto G67 Power 5G

Moto G Stylus (2025)

Moto G Power (2025)

Moto G (2025)

ووفقالـ موتورولا، يبدأ التحديث المستقر بالوصول على دفعات، لذا قد لا يصل لجميع المستخدمين في الوقت نفسه، كما أنه يتم توسيع التحديث تدريجيا ليشمل جميع المناطق، لذلك قد يستغرق ظهوره على جهازك بعض الوقت حتى لو كان مدرجا في القائمة.

أجهزة موتورولا التي تختبر تحديث أندرويد 16

Motorola ThinkPhone
Motorola ThinkPhone 25
Motorola Edge 60
Motorola Edge 60 Neo
Motorola Edge 50
Motorola Edge 50 Neo
Motorola Edge 40 Pro
Motorola Edge (2024)
Motorola Edge+ (2023)
Motorola Razr 40 / Razr (2023)
Motorola Razr 40 Ultra / Razr+ (2023)
Moto Pad 60 Pro
Moto G96 5G
Moto G85 5G
Moto G67 5G
Moto G56 5G
Moto G55 5G
Moto G35 5G

لا تنشر موتورولا جدولا زمنيا واضحا لطرح التحديث، لذلك لا يمكن تحديد موعد وصوله بدقة، عادة ما يستمر برنامج البيتا لبضعة أسابيع قبل أن يبدأ طرح النسخة المستقرة عبر OTA، للتحقق يدويا من آخر التحديثات على هاتفك، انتقل إلى:
الإعدادات > النظام > البحث عن تحديثات.

موتورولا تحديث أندرويد 16 هواتف موتورولا التحديث الرسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

ترشيحاتنا

حلول

حلول منزلية ذكية تعزز كفاءة الاستخدام وتواكب احتياجات أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا

حاسوب يشعل الذكاء الاصطناعي دون إنترنت

بدون إنترنت| حاسوب يعمل بالذكاء الاصطناعي.. إليك أهم مواصفاته

هافال جوليون موديل 2026

سعر هافال جوليون 2026 في السعودية | صور

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد