موتورولا تتحدى الكبار | هاتف متوسط بأداء عالٍ .. وسعر لا يصدق

في خطوة تهدف لمنافسة كبرى شركات الهواتف الذكية، طرحت موتورولا هاتف Motorola Edge 2025 كخيار متوسط المدى يجمع بين الأداء الجيد والسعر المغري، مستهدفا المستخدمين الذين لا يحتاجون لكل ميزات الهواتف الرائدة.



هاتف Motorola Edge 2025 بسعر مخفض

يتوفر هاتف Motorola Edge 2025 حاليا بسعر 499.99 دولارا عبر متجر موتورولا الرسمي، مع خصم إضافي يصل إلى 200 دولار عند استبدال جهاز قديم، ما يقلص السعر النهائي إلى 299.99 دولارا.

مواصفات هاتف Motorola Edge 2025

كما يأتي هاتف Motorola Edge 2025 مزودا بـ Moto Tag لمساعدة المستخدمين على تتبع مفاتيحهم أو أمتعتهم الشخصية، في عرض عملي أكثر من سماعات أو ساعة ذكية مجانية.

يعمل هاتف Motorola Edge 2025، بمعالج ميدياتك Dimensity 7400 وذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت، ما يوفر أداء مناسبا لمعظم الاستخدامات اليومية، مثل التصفح ومشاهدة الفيديوهات والمكالمات.

ويتميز هاتف Motorola Edge 2025، بشاشة من نوع OLED بحجم 6.7 بوصة وبدقة 2712 × 1220 بكسل تدعم تقنية HDR ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1400 شمعة، لتقديم تجربة مشاهدة واضحة ومريحة حتى في ضوء الشمس المباشر.

على صعيد الكاميرا، يأتي هاتف Motorola Edge 2025، بكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل تلتقط صورا جيدة، رغم احتمالية ملاحظة بعض المعالجة الزائدة للتفاصيل، وهو أمر متوقع في فئة الهواتف المتوسطة.

النقطة الوحيدة التي قد تشكل عائقا للبعض هي تحديثات نظام التشغيل، حيث سيحصل الهاتف على Android 17 فقط، مع استمرار تحديثات الأمان لمدة ثلاث سنوات حتى 2028.

في المجمل، يمثل هاتف Motorola Edge 2025 خيارا عمليا ومغريا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز موثوق بسعر مناسب، دون الحاجة لدفع مبالغ كبيرة مقابل ميزات فائقة قد لا يحتاجونها.