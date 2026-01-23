هواتف موتورولا الاقتصادية بكاميرا 108MP وشاشة OLED

كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات رئيسية لهاتفي موتورولا القادمين Moto G77 وMoto G67، وذلك بعد تسرب قوائم لإحدى متاجر البيع الإلكترونية، تضمنت أيضا صورا أولية للهاتفين قبل الإعلان الرسمي عنهما، وتقدم هذه التسريبات نظرة شبه كاملة على الجيل الجديد من سلسلة Moto G.

مواصفات Moto G67

بحسب التسريب، سيأتي هاتف موتورولا Moto G67 بشاشة كبيرة قياس 6.8 بوصة من نوع Extreme AMOLED بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة، مع حماية Gorilla Glass 7i.

ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 6300، مقترنا بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت، مع دعم توسيع الذاكرة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

وعلى صعيد التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من سوني Sony LYT600 بفتحة عدسة f/1.8، إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل لمكالمات الفيديو وصور السيلفي.

ويعتمد الهاتف على بطارية بسعة 5200 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 وا،ت كما يتمتع بمعيار IP64 لمقاومة الماء والغبار، إضافة إلى شهادة MIL-STD-810H لتعزيز المتانة.

هاتف موتورولا Moto G67

مواصفات Moto G77

يشترك Moto G77 مع نسخة Moto G67 في العديد من المواصفات، أبرزها الشاشة نفسها بقياس 6.8 بوصة من نوع Extreme AMOLED، وبدقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة، فضلا عن حماية Gorilla Glass 7i.

كما يحتفظ بالكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل.

إلا أن Moto G77 يقدم أداء أعلى بفضل معالج ميدياتك Dimensity 6400 وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، ما يمنحه سلاسة أفضل في الاستخدام.

ويتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية قوية بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، ما يعزز قدراته في التصوير ضمن فئة الهواتف المتوسطة.

كما يتضمن الهاتف مكبرات صوت ستيريو مع دعم تقنية Dolby Atmos، إلى جانب مقاومة الماء والغبار بمعيار IP64، ومستوى متقدم من المتانة العسكرية.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتفين سيعملان بنظام Android 16 مباشرة عند الإطلاق، مع دعم شريحتي اتصال Hybrid Dual SIM، وتقنيات الجيل الخامس 5G، وWi-Fi، وBluetooth، وNFC.

وتعكس هذه المواصفات توجه موتورولا لتقديم هواتف تجمع بين الاستخدام اليومي السلس والأداء القوي في الوسائط المتعددة، دون الانتقال إلى الفئة السعرية المرتفعة، وحتى الآن، لم يتم الكشف عن الأسعار أو موعد الإطلاق الرسمي للهاتفين.