رئيس سموحة يتفقد فرع النادي ببرج العرب
الولايات المتحدة تعلن خطة ثلاثية المراحل لفنزويلا وتلمح لتخفيف العقوبات النفطية
قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا
شبهة تلقي رشاوي من إسرائيل.. شكاوى أخلاقية في الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق مع مشرعين
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
ميلانو.. شرطي إيطالي يطلق النار على مصري هاجم فرد شرطة بآلة حادة
ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
نيجيريا وكوت ديفوار في صدارة أكثر المنتخبات تأهلا لربع نهائي أمم إفريقيا
الداخلية السورية تعلن إصابة 3 من عناصرها في مدينة حلب
موسكو: انقطاع الاتصال مع ناقلة النفط الروسية مارينيرا عقب صعود القوات الأمريكية على متنها
الحكومة السورية: تأكيد قسد عدم وجود عسكري لها في حلب يعفيها من التدخل الأمني
موتورولا تطلق أول هاتف قابل للطي كالكتاب Razr Fold .. صور

كشفت شركة موتورولا، عن إضافة جديدة إلى سلسلة هواتفها القابلة للطي خلال معرض CES 2026، بإطلاق هاتف Razr Fold، في خطوة تمثل تحولا واضحا عن هواتف الطي العمودي Flip التي اشتهرت بها العلامة التجارية على مدار السنوات الماضية.

ورغم أن بعض التفاصيل لا تزال غير معلنة؛ فقد أكدت موتورولا عددا من المواصفات الأساسية التي توضح توجه الهاتف وموقعه في فئة الأجهزة القابلة للطي.

تصميم وميزات موتورولا Razr Fold

يعد Razr Fold أول هاتف ذكي من موتورولا بتصميم الطي على شكل كتاب، حيث يفتح أفقيا ليعمل كجهاز لوحي صغير، بدلًا من الطي العمودي التقليدي. 

ويضم الهاتف شاشة داخلية قابلة للطي من نوع LTPO بقياس 8.1 بوصة وبدقة 2K، تستهدف تعزيز الإنتاجية، وتعدد المهام، وتجربة مشاهدة الوسائط.

وعند إغلاق الهاتف؛ يمكن للمستخدمين الاعتماد على شاشة خارجية كبيرة بقياس 6.6 بوصة، تعمل كهاتف ذكي تقليدي، ما يقلل الحاجة إلى فتح الجهاز في الاستخدامات اليومية.

ركزت موتورولا بشكل واضح على جانب التصوير، حيث يأتي Razr Fold بمنظومة كاميرات خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة، وتشمل كاميرا رئيسية بمستشعر Sony LYTIA، مصحوبة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التصوير القريب (ماكرو)، وكاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3 مرات.

أما الكاميرات الأمامية، فيضم الهاتف كاميرا بدقة 32 ميجابكسل مدمجة في الشاشة الخارجية، وأخرى بدقة 20 ميجابكسل داخل الشاشة القابلة للطي، مع دعم تسجيل الفيديو بتقنية Dolby Vision، ما يضع الهاتف ضمن فئة الأجهزة الموجهة لصناع المحتوى.

على مستوى البرمجيات، أبرزت موتورولا ميزات مخصصة للهواتف القابلة للطي، تشمل تخطيطات تكيفية للتطبيقات، وسلوكا مرنا للنوافذ، وتحسينات على تعدد المهام. 

كما يدعم الهاتف قلم Moto Pen Ultra، مضيفا إمكانيات للكتابة والرسم وتدوين الملاحظات، وهي ميزة لا تزال نادرة نسبيا في هذا القطاع.

وسيطرح الهاتف بلونين هما الأسود والأبيض، في استمرار لنهج موتورولا المعتمد على التصميم والألوان المعتمدة رسميا.

لم تكشف موتورولا حتى الآن عن السعر الرسمي لهاتف Razr Fold، إلا أن تسريبات ومصادر في قطاع الصناعة تشير إلى أن سعره قد يبدأ من نحو 1500 دولار أمريكي. 

ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل التسعير والتوفر في أسواق عدة، من بينها الولايات المتحدة، مع اقتراب موعد الإطلاق العالمي المرتقب خلال صيف 2026.

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

انفوجراف.. مصر تسجل أداء سياحيا أعلى من متوسط النمو العالمي

كيف تغير شبكة المدفوعات الرقمية علاقة الرقابة بالشركات المالية؟

من الورق إلى المنصات الذكية.. كيف تعيد الدولة تنظيم التمويل غير المصرفي رقميا؟

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

