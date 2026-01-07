موتورولا تطلق أول هاتف قابل للطي كالكتاب Razr Fold .. صور

كشفت شركة موتورولا، عن إضافة جديدة إلى سلسلة هواتفها القابلة للطي خلال معرض CES 2026، بإطلاق هاتف Razr Fold، في خطوة تمثل تحولا واضحا عن هواتف الطي العمودي Flip التي اشتهرت بها العلامة التجارية على مدار السنوات الماضية.

ورغم أن بعض التفاصيل لا تزال غير معلنة؛ فقد أكدت موتورولا عددا من المواصفات الأساسية التي توضح توجه الهاتف وموقعه في فئة الأجهزة القابلة للطي.

تصميم وميزات موتورولا Razr Fold

يعد Razr Fold أول هاتف ذكي من موتورولا بتصميم الطي على شكل كتاب، حيث يفتح أفقيا ليعمل كجهاز لوحي صغير، بدلًا من الطي العمودي التقليدي.

ويضم الهاتف شاشة داخلية قابلة للطي من نوع LTPO بقياس 8.1 بوصة وبدقة 2K، تستهدف تعزيز الإنتاجية، وتعدد المهام، وتجربة مشاهدة الوسائط.

وعند إغلاق الهاتف؛ يمكن للمستخدمين الاعتماد على شاشة خارجية كبيرة بقياس 6.6 بوصة، تعمل كهاتف ذكي تقليدي، ما يقلل الحاجة إلى فتح الجهاز في الاستخدامات اليومية.

Motorola Razr Fold

ركزت موتورولا بشكل واضح على جانب التصوير، حيث يأتي Razr Fold بمنظومة كاميرات خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة، وتشمل كاميرا رئيسية بمستشعر Sony LYTIA، مصحوبة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التصوير القريب (ماكرو)، وكاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3 مرات.

أما الكاميرات الأمامية، فيضم الهاتف كاميرا بدقة 32 ميجابكسل مدمجة في الشاشة الخارجية، وأخرى بدقة 20 ميجابكسل داخل الشاشة القابلة للطي، مع دعم تسجيل الفيديو بتقنية Dolby Vision، ما يضع الهاتف ضمن فئة الأجهزة الموجهة لصناع المحتوى.

Motorola Razr Fold

على مستوى البرمجيات، أبرزت موتورولا ميزات مخصصة للهواتف القابلة للطي، تشمل تخطيطات تكيفية للتطبيقات، وسلوكا مرنا للنوافذ، وتحسينات على تعدد المهام.

كما يدعم الهاتف قلم Moto Pen Ultra، مضيفا إمكانيات للكتابة والرسم وتدوين الملاحظات، وهي ميزة لا تزال نادرة نسبيا في هذا القطاع.

وسيطرح الهاتف بلونين هما الأسود والأبيض، في استمرار لنهج موتورولا المعتمد على التصميم والألوان المعتمدة رسميا.

لم تكشف موتورولا حتى الآن عن السعر الرسمي لهاتف Razr Fold، إلا أن تسريبات ومصادر في قطاع الصناعة تشير إلى أن سعره قد يبدأ من نحو 1500 دولار أمريكي.

ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل التسعير والتوفر في أسواق عدة، من بينها الولايات المتحدة، مع اقتراب موعد الإطلاق العالمي المرتقب خلال صيف 2026.