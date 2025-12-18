قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نظام صواريخ "آرو 3" يتصدر المشهد.. إسرائيل تبرم صفقة دفاعية بمليارات الدولارات مع ألمانيا
مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
هل الزوج ملزم بالنفقة على زوجته العاملة؟.. الإفتاء توضح
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم
قرارت عاجلة من جامعة العاصمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025
ترامب يعلن: الجنود سيتلقون شيكات بقيمة 1776 دولارا قبل عيد الميلاد
مفيش حاجة رسمي.. خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل ناصر منسي عن الزمالك
ترامب: لقد جلبت السلام إلى الشرق الأوسط وأعدت الرهائن
ترامب يعلن انتصاره في الاقتصاد رغم المخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف
ما هي أفضل عبادة في قيام الليل؟.. 4 أمور بسيطة تغفل عنها
تحذير من شبورة كثيفة على الطرق.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

موتورولا تطلق هاتف Moto G Power 2026 بمتانة عسكرية

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن إطلاق هاتف Moto G Power 2026 رسميا في كل من الولايات المتحدة وكندا، وذلك لتحديث سلسلة الهواتف الاقتصادية الشهيرة، إليكم أبرز المواصفات والتفاصيل المتعلقة بالأسعار.

مواصفات هاتف Moto G Power 2026

يتميز هاتف موتورولا Moto G Power 2026 بشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع LCD بدقة Full HD+ ونسبة أبعاد 19.9:9 مع معدل تحديث 120 هرتز، تصل الشاشة إلى سطوع أقصى يبلغ 1000 شمعة، وتدعم تقنية Display Color Boost ووضع High Brightness Mode، كما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i.

على مستوى الأداء، يعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 6300 المطور بتقنية 6 نانومتر، ويرفق بمعالج رسومي Mali G57 MC2. 

ويأتي الهاتف مزودا بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4X و 128 جيجابايت من التخزين الداخلي من نوع UFS 2.2، مع إمكانية توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD تصل إلى 1 تيرابايت، كما يدعم الهاتف تقنية RAM Boost التي تمكنه من استخدام حتى 16 جيجابايت من الذاكرة الافتراضية.

يعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة My UX الخاصة بـ موتورولا، التي تتضمن ميزات شهيرة مثل Moto Secure، Moto Unplugged، ThinkShield، Family Space، و Hello UX.

كما يدعم الهاتف تقنيات Google Circle to Search و Gemini AI، التي تتيح تفاعلات ذكية مثل البحث السياقي، التذكيرات، وغيرها.

فيما يتعلق بالكاميرا، يأتي هاتف Moto G Power 2026 بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية Quad Pixel ودعم التثبيت البصري للصور OIS، كما يتضمن الهاتف عدسة 8 ميجابكسل بزاوية عريضة تدعم الرؤية الماكرو، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة.

يحتوي الهاتف على ببطارية بسعة 5200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع TurboPower 30 وات، وتزعم موتورولا أن البطارية يمكن أن تدوم لمدة تصل إلى يومين من الاستخدام بشحنة واحدة، كما أنها تحافظ على أكثر من 80% من صحتها حتى بعد 1000 دورة شحن.

يتمتع الهاتف بتصنيف IP68 و IP69 لمقاومة الماء والغبار، بالإضافة إلى شهادة MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات والظروف القاسية. 

ويتضمن أيضا ماسح بصمات الأصابع الجانبي، مكبرات صوت استريو مع Dolby Atmos و Hi-Res Audio، مدخل سماعات 3.5 ملم، NFC، و منفذ USB Type-C 2.0، كما يأتي الهاتف بأبعاد 166.62 × 77.10 × 8.72 مم ووزن 208 جرام.

يتم بيع هاتف Moto G Power 2026 بسعر 299.99 دولار أمريكي، يأتي الهاتف بلونين مع لمسة من الجلد النباتي الناعم.

الهجرة غير الشرعية

أستاذ بـ الأزهر يحذر الشباب من الهجرة غير الشرعية: اقتحام الدول ليس حقًا

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: الإقامة في بلد غير مسلم لا حرج فيها طالما توافرت القدرة على العبادات

وزير الأوقاف

وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "فظللت أستغفر الله منها ثلاثين سنة"

بالصور

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره

كنز للقلب و الدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

