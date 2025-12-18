قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
ترتيب هدافي كأس العرب بعد ثنائية علي علوان في مرمى المغرب
تراجع أشهر سعر عيار ذهب مساء اليوم 18-12-2025
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
تحطم طائرة أمريكية بولاية كارولاينا الشمالية ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص
عبد الرازق حمد الله يسجل هدف التعادل 2-2 للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
نصب على المواطنين.. القبض على دجال بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 18-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 18-12-2025؛ علي مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

الدولار يصعد

وصعد سعر الدولار أمام الجنيه مقدار 20 قرشا علي الأقل في نهاية تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه قبل يومين اثنين.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو  47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع في بنك سايب

سعر الدولار مقابل الجنيه

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك" التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، البركة"

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك  نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، قطر الوطني QNB، HSBC،القاهرة، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، ميد بنك، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، التعمير والاسكان،مصر، فيصل الاسلامي"

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " نكست، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي".

الدولار

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.57 جنيه للشراء و 47,67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.76 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول"

سعر الدولار اليوم أقل سعر دولار اليوم اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه أعلي سعر دولار اليوم البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين بكفر الشيخ

المتهمة

القبض على سيدة توزع أموالا فى محيط لجنة انتخابية بالغربية

المتهمين

القبض على 3 أشخاص من أنصار مرشح بالمحلة

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد