استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بالبنوك

استقرار سعر الدولار في مصر .. شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سعر الصرف لما له من تأثير مباشر على الأسعار والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة اليوم أن سعر الدولار حافظ على مستوياته دون تغير يذكر مقارنة بالتعاملات السابقة، وهو ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق النقد الأجنبي، بالتزامن مع استمرار تدفقات العملة الصعبة من عدة مصادر رئيسية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم نحو 47.63 جنيها للبيع، و47.53 جنيها للشراء، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك، ليعكس استقرارًا واضحًا في السعر الرسمي المعتمد داخل السوق المصرفية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء، وهو السعر ذاته الذي تم تسجيله في تعاملات سابقة، ما يشير إلى ثبات السياسة السعرية داخل أكبر البنوك الحكومية.

سعر الدولار في بنك مصر

واصل سعر الدولار في بنك مصر استقراره خلال تعاملات اليوم، ليسجل 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء، من دون أي تغييرات جديدة، بما يتماشى مع توجهات السوق المصرفية خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار داخل بنك أبو ظبي الإسلامي استقرارًا نسبيًا عند مستوى 47.67 جنيه للبيع، و47.57 جنيه للشراء، ليظل من بين أعلى الأسعار المسجلة اليوم داخل البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء، ليستمر البنك في تسجيل نفس مستويات الأسعار دون أي تحركات صعودية أو هبوطية خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية عند 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء، بما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب على العملة الأمريكية داخل البنك.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 47.62 جنيه للبيع، و47.52 جنيه للشراء، ليأتي بفارق طفيف عن متوسط الأسعار المسجلة في باقي البنوك، دون أن يؤثر ذلك على الاتجاه العام للسوق.

سعر الدولار في بنك نكست

بلغ سعر الدولار داخل بنك نكست نحو 47.64 جنيه للبيع، و47.54 جنيه للشراء، وهو سعر يعكس استقرارًا مشابهًا لما تشهده باقي المؤسسات المصرفية خلال تعاملات اليوم.

أداء الجنيه المصري أمام الدولار خلال 2025

شهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار خلال عام 2025، حيث سجل سعر الدولار في بداية العام داخل البنك المركزي نحو 50.90 جنيه للبيع، و50.77 جنيه للشراء، قبل أن يشهد تحركات متباينة صعودًا وهبوطًا على مدار الشهور الآتية.

وتأثر سعر الصرف خلال فترات مختلفة بعوامل اقتصادية متعددة، من بينها الارتفاع في أسعار المحروقات وبعض الضغوط التضخمية، إلا أن الجنيه المصري عاد ليسجل مستويات أقل من ذروته السابقة، ليستقر الدولار عند مستوياته الحالية البالغة 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء.

دور تحويلات المصريين العاملين بالخارج

يعود هذا التحسن النسبي في أداء الجنيه المصري إلى مجموعة من العوامل الداعمة، وفي مقدمتها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي لعبت دورًا محوريًا في تعزيز موارد النقد الأجنبي خلال العام الجاري.

ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي نحو 30.2 مليار دولار، وهو رقم يعكس قوة هذا المورد واستمراريته في دعم استقرار سوق الصرف.

وتسهم هذه التحويلات بشكل مباشر في توفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية، ما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر الدولار داخل البنوك المصرية.

نظرة على سوق الصرف

يعكس استقرار سعر الدولار اليوم حالة من التوازن النسبي في سوق النقد الأجنبي، مدعومة بعوامل داخلية وخارجية، من بينها تحسن موارد الدولة من العملة الصعبة واستمرار الرقابة المصرفية على حركة السوق.

ويترقب المتعاملون في السوق خلال الفترة المقبلة أي مستجدات قد تؤثر على سعر الصرف، خاصة في ظل ارتباط الدولار بعدة متغيرات اقتصادية محلية وعالمية، مع استمرار الاهتمام الشعبي والإعلامي بتحركاته اليومية.