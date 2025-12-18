قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمين عمر ومحمود عاشور في معسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
برلمان

السيد القصير يتفقد الغرفة المركزية لـ"الجبهة الوطنية" لمتابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

تفقد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير العملية الانتخابية، والوقوف على كل المستجدات خلال اليوم الثاني من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار حرص الحزب على المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة تفاصيل الاستحقاق الانتخابي.

واستمع أمين عام الحزب، خلال جولته داخل الغرفة المركزية، إلى عرض تفصيلي حول نسب المشاركة ومعدلات الإقبال في مختلف المحافظات، كما اطلع على التقارير الواردة من الأمانات النوعية وأمانات المحافظات بشأن انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان، ومستوى تفاعل المواطنين مع هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وتتواصل الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية بشكل مباشر وعلى مدار الساعة مع مسؤولي الأمانات بالمحافظات، من خلال عقد اجتماعات مكثفة عبر تقنية «زووم»، للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وتقييم حجم الإقبال، ورصد أي معوقات قد تواجه الناخبين، مع التأكيد على الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة لسير التصويت، بما يضمن توفير مناخ آمن وملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بحرية ويسر.

وشهدت الغرفة حضور قيادات الحزب، على رأسها، الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، السيد القصير، الأمين العام للحزب، أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي، سير عملية التصويت داخل اللجان من خلال فرق الرصد الميداني المنتشرة في مختلف الدوائر، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية، والتزامها بالقواعد والإجراءات القانونية، ورفع تقارير دورية إلى الغرفة المركزية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية.

ودعا حزب الجبهة الوطنية، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق البرلماني المهم، والتعبير بحرية عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس النواب، مؤكداً أن المشاركة الواسعة تعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم المسار الديمقراطي وتعزيز مؤسسات الدولة الدستورية.

العملية الانتخابية الجبهة الوطنية السيد القصير انتخابات مجلس النواب العمليات المركزية

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

صورة أرشيفية

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين

طريقة عمل طاجن دبابيس بالكوسة والجزر

طريقة عمل طاجن دبابيس بالكوسة والجزر

الجزر

فوائد الجزر للصحة.. منافع متعددة أبرزها للقلب والدماغ

السكتة الدماغية

مشروب غير متوقع يحسن صحة المخ ويحمى من السكتة الدماغية

بالصور

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

