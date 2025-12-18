السيد القصير يتفقد الغرفة المركزية لـ"الجبهة الوطنية" لمتابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025

تفقد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير العملية الانتخابية، والوقوف على كل المستجدات خلال اليوم الثاني من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار حرص الحزب على المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة تفاصيل الاستحقاق الانتخابي.

واستمع أمين عام الحزب، خلال جولته داخل الغرفة المركزية، إلى عرض تفصيلي حول نسب المشاركة ومعدلات الإقبال في مختلف المحافظات، كما اطلع على التقارير الواردة من الأمانات النوعية وأمانات المحافظات بشأن انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان، ومستوى تفاعل المواطنين مع هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وتتواصل الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية بشكل مباشر وعلى مدار الساعة مع مسؤولي الأمانات بالمحافظات، من خلال عقد اجتماعات مكثفة عبر تقنية «زووم»، للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وتقييم حجم الإقبال، ورصد أي معوقات قد تواجه الناخبين، مع التأكيد على الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة لسير التصويت، بما يضمن توفير مناخ آمن وملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بحرية ويسر.

وشهدت الغرفة حضور قيادات الحزب، على رأسها، الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، السيد القصير، الأمين العام للحزب، أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي، سير عملية التصويت داخل اللجان من خلال فرق الرصد الميداني المنتشرة في مختلف الدوائر، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية، والتزامها بالقواعد والإجراءات القانونية، ورفع تقارير دورية إلى الغرفة المركزية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية.

ودعا حزب الجبهة الوطنية، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق البرلماني المهم، والتعبير بحرية عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس النواب، مؤكداً أن المشاركة الواسعة تعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم المسار الديمقراطي وتعزيز مؤسسات الدولة الدستورية.