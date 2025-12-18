قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموبايلات كلمة سر.. حبس "ستهم" بتهمة الدعـ.ـارة والفـ.ـجور
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير
منتخب المغرب يحصد 7 ملايين دولار جائزة تتويجه ببطولة كأس العرب
صحح مفاهيمك .. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 19 ديسمبر 2025
رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة
جمع وتعقيم | خطة عاجلة للسيطرة على الكلاب الضالة
حاجة لله يا بيه .. حبس 12 متسولا في القاهرة والجيزة
رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه
إصابة مرشح بدمياط بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا .. خطوة بخطوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

معهد التخطيط القومي ينظم احتفالية بمناسبة مرور 65 عاما على إنشائه

خلال الحفل
خلال الحفل
آية الجارحي

نظم معهد التخطيط القومي احتفالية بمناسبة مرور ٦٥ عاماً على تأسيسه اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من ديسمبر ٢٠٢٥ بمقره، تأكيداً لدوره المحوري في دعم منظومة التخطيط والتنمية الشاملة وإبرازاً لإسهاماته العلمية والتدريبية والاستشارية على مدار عقود طويلة في دعم جهود الدولة المصرية وصياغة السياسات العامة.

وشهد الحفل مشاركةً متميزة، حيث تضمن كلمة مسجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحضور ومشاركة  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف ورئيس مجلس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين والمحافظين والسفراء والأكاديميين والشخصيات العامة، وحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين والشخصيات العامة وأساتذة المعهد ورموز الفكر والتخطيط داخل مصر وخارجها.

وفي كلمته أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته للمشاركة في احتفالية معهد التخطيط القومي بمرور 65 عاما على إنشائه كأول معهد ينشأ في المنطقة العربية بل وفي الشرق الأوسط بفضل الرؤية الثاقبة والتخطيط الذكي لمؤسس المعهد د.إبراهيم حلمي عبد الرحمن، واستجابة موفقة للحاجة الملحة للتأسيس العلمي لأنشطة التخطيط وقضايا التنمية عن طريق البحث العلمي الرصين من ناحية والحاجة الماسة إلى تأهيل الكوادر اللازمة للعمل التخطيطي والتنموي من جهة أخري.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المعهد منذ تأسيسه في مطلع الستينيات من القرن العشرين يعد رافدا رئيسيًا لتزويد مؤسسات الدولة والحكومة بشكل خاص بالكوادر والكفاءات التي تولت مناصب قيادية فعالة ومؤثرة في مسيرة العمل الوطني، متطلعًا إلى العمل على المزيد من إبراز دور المعهد كمركز فكر وطني على غرار مراكز الفكر العالمية المؤثرة في صنع السياسات ودعم اتخاذ القرار وتعزيز التنمية المستدامة بما ينعكس في النهاية على تحقيق رفاهة المجتمع، وتحسين مستوى معيشة المصريين.

وأكد مدبولي على ضرورة الاهتمام خلال الفترة المقبلة لبعض المجالات والقضايا ذات الأولوية والتي وردت بخطة المعهد الاستراتيجية (2023- 2030) والتي من بينها القضايا المتعلقة بالتنمية العمرانية والحضرية، وتغير المناخ، والتحولات القيمية في المجتمع، وتوطين التنمية المستدامة محليا، وكذلك القضايا المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية، وسلاسل القيمة والإمداد العالمية، ودور مصر الإقليمي والعالمي الجيوسياسي. 

وفي سياق متصل، ثمنت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدور الملموس الذي يقوم به معهد التخطيط القومي بوصفه أحد المؤسسات العلمية الرائدة على المستويين العربي والإقليمي في مجال التخطيط التنموي، مشيرة إلى أن احتفال اليوم يجسد مسيرة زاخرة وممتدة من العمل البحثي والتنموي ويعد جسرا يصل بين المعرفة الأكاديمية وصناعة السياسات العامة، متوجهة بالشكر لكافة العاملين بالمعهد على دورهم الفاعل في الإعداد والتنظيم الجيد لهذا الحدث.

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن احتفال اليوم يعد تتويجًا لجهود متواصلة ودراسات معمقة استهدفت تطوير الإطار التشريعي والهيكل التنظيمي لمعهد التخطيط القومي، وفي إطار دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز دور مراكز الفكر والبحث العلمي باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم عملية صنع القرار الرشيد، صدر عام 2015 القانون الجديد لمعهد التخطيط القومي، بما أسهم في تعزيز دوره كمركز رائد على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات البحث والتدريب والتعليم في قضايا التنمية والتخطيط.

وأضافت المشاط أن هذا القانون رسّخ مكانة المعهد كأحد الداعمين الرئيسيين لعملية صنع السياسات واتخاذ القرارات التنموية على مختلف المستويات، إلى جانب تنمية دوره كناشر للمعرفة العلمية في مجالات التنمية والتخطيط، ومساهم فاعل في رفع الوعي المجتمعي بأهمية التخطيط ودوره المحوري في تحقيق التنمية الجادة والمستدامة. كما تواكب هذا التطور في الإطار التشريعي والهيكل التنظيمي مع تحديث شامل في أساليب عمل المعهد، حيث أُعدّت له خطة استراتيجية للفترة 2016/2015–2020/2019، تلاها صدور عدد من الخطط الاستراتيجية المتتالية، شملت خطة الفترة 2021/2020–2025/2024، ثم خطة الفترة 2024/2023–2030/2029، والتي أصبحت تمثل المرجعية الأساسية لإعداد البرامج السنوية وأنشطة المعهد المختلفة.

ومن جانبه أشار الدكتور أشرف العربي إلى أن احتفال المعهد بالعيد الخامس والستين يعد فرصة مواتية لإلقاء الضوء على أبرز المحطات والمعالم الأساسية في مسيرته التاريخية الحافلة كصرح متميز في مجال الفكر التخطيطي والتنموي والتي أكتسبها من خلال دعمه ومساندته المتواصلة لتجربة التخطيط للتنمية في مصر بمختلف تطوراتها وتحولاتها انطلاق الخطة الخمسية الأولى في الستينيات القرن الماضي ومرور بإطلاق وتطبيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحديثاتها، وصولا إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للإصدار الأول من " السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".

وأوضح العربي أن المعهد بتبني رؤية استراتيجية طموحة للمرحلة القادمة من خلال استراتيجيته ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠ والتي يتطلع المعهد من خلالها تطوير أنشطته الرئيسية الممثلة في البحث العلمي والتدريب والاستشارات والدراسات العليا وخدمة المجتمع بما يضمن استدامة دعم المخططين ومتخذي القرار وصناع السياسات بالبدائل المختلفة المدعمة بالأدلة من خلال توفير الكوادر التخطيطية القادرة على قيادة مسيرة التنمية على كافة المستويات، مؤكدًا على حرص المعهد على تقديم الدعم الكامل لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات وتطوير نظم المتابعة والتقييم الخاص بها.

وفي ختام حديثه توجه الدكتور أشرف العربي بخالص الشكر والتقدير للدكتورة رانيا المشاط وكافة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين الذين لم يدخروا جهدا لدعم رؤية ورسالة وأهداف المعهد وأنشطته الرئيسية، كما توجه أيضا بالشكر والتقدير لأسرة المعهد من الجهازي العلمي والإداري لكل ما بذلوه من جهود حثيثة ومحمودة كل في موقعه لتحقيق أغراض المعهد.

جدير بالذكر أن فعاليات الاحتفالية تضمنت انعقاد ندوة تحت عنوان "مستقبل التخطيط في ظل عالم متغير" ويدير الندوة ا.د. أشرف العربي رئيس المعهد ويشارك فيها نخبة من المفكرين من بينهم أ. د.محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من خلال مداخلة عن طريق الفيديو كونفرانس وأ. د. خالد زكريا أستاذ الادارة العامة ومدير مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد والدكتور جيمي بوكس المدير التنفيذي لشبكة اللامركزية العالمية التابعة لتحالف القطاع العام (LPSA ).

وتضمنت الفعاليات أيضا تكريم الدكتورة رانيا المشاط والدكتور أشرف العربي لمجموعة من رموز وقيادات التخطيط في مصر.

معهد التطيط القومي التنمية الشاملة اخبار مصر السياسيات العامة الدكتورة رانيا المشاط الدكتور أشرف العربي التخطيط والتنمية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

مباراة المغرب والأردن

التردد متاح.. موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

ترشيحاتنا

هند الضاوي

هند الضاوي: إسرائيل تعد مخططا خطيرا للتخلص من قادة الأسرى الفلسطينيين

هند الضاوي

هند الضاوي: ترامب يتعامل باستهانة مع أراضي العرب ويرى نفسه أول رئيس يهودي لأمريكا

ترامب

هند الضاوي: المنطقة مقبلة على 3 سنوات شديدة الخطورة.. صفقات ترامب لن تنتهي

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد