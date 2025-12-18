معهد التخطيط القومي ينظم احتفالية بمناسبة مرور 65 عاما على إنشائه

نظم معهد التخطيط القومي احتفالية بمناسبة مرور ٦٥ عاماً على تأسيسه اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من ديسمبر ٢٠٢٥ بمقره، تأكيداً لدوره المحوري في دعم منظومة التخطيط والتنمية الشاملة وإبرازاً لإسهاماته العلمية والتدريبية والاستشارية على مدار عقود طويلة في دعم جهود الدولة المصرية وصياغة السياسات العامة.

وشهد الحفل مشاركةً متميزة، حيث تضمن كلمة مسجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف ورئيس مجلس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين والمحافظين والسفراء والأكاديميين والشخصيات العامة، وحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين والشخصيات العامة وأساتذة المعهد ورموز الفكر والتخطيط داخل مصر وخارجها.

وفي كلمته أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته للمشاركة في احتفالية معهد التخطيط القومي بمرور 65 عاما على إنشائه كأول معهد ينشأ في المنطقة العربية بل وفي الشرق الأوسط بفضل الرؤية الثاقبة والتخطيط الذكي لمؤسس المعهد د.إبراهيم حلمي عبد الرحمن، واستجابة موفقة للحاجة الملحة للتأسيس العلمي لأنشطة التخطيط وقضايا التنمية عن طريق البحث العلمي الرصين من ناحية والحاجة الماسة إلى تأهيل الكوادر اللازمة للعمل التخطيطي والتنموي من جهة أخري.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المعهد منذ تأسيسه في مطلع الستينيات من القرن العشرين يعد رافدا رئيسيًا لتزويد مؤسسات الدولة والحكومة بشكل خاص بالكوادر والكفاءات التي تولت مناصب قيادية فعالة ومؤثرة في مسيرة العمل الوطني، متطلعًا إلى العمل على المزيد من إبراز دور المعهد كمركز فكر وطني على غرار مراكز الفكر العالمية المؤثرة في صنع السياسات ودعم اتخاذ القرار وتعزيز التنمية المستدامة بما ينعكس في النهاية على تحقيق رفاهة المجتمع، وتحسين مستوى معيشة المصريين.

وأكد مدبولي على ضرورة الاهتمام خلال الفترة المقبلة لبعض المجالات والقضايا ذات الأولوية والتي وردت بخطة المعهد الاستراتيجية (2023- 2030) والتي من بينها القضايا المتعلقة بالتنمية العمرانية والحضرية، وتغير المناخ، والتحولات القيمية في المجتمع، وتوطين التنمية المستدامة محليا، وكذلك القضايا المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية، وسلاسل القيمة والإمداد العالمية، ودور مصر الإقليمي والعالمي الجيوسياسي.

وفي سياق متصل، ثمنت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدور الملموس الذي يقوم به معهد التخطيط القومي بوصفه أحد المؤسسات العلمية الرائدة على المستويين العربي والإقليمي في مجال التخطيط التنموي، مشيرة إلى أن احتفال اليوم يجسد مسيرة زاخرة وممتدة من العمل البحثي والتنموي ويعد جسرا يصل بين المعرفة الأكاديمية وصناعة السياسات العامة، متوجهة بالشكر لكافة العاملين بالمعهد على دورهم الفاعل في الإعداد والتنظيم الجيد لهذا الحدث.

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن احتفال اليوم يعد تتويجًا لجهود متواصلة ودراسات معمقة استهدفت تطوير الإطار التشريعي والهيكل التنظيمي لمعهد التخطيط القومي، وفي إطار دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز دور مراكز الفكر والبحث العلمي باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم عملية صنع القرار الرشيد، صدر عام 2015 القانون الجديد لمعهد التخطيط القومي، بما أسهم في تعزيز دوره كمركز رائد على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات البحث والتدريب والتعليم في قضايا التنمية والتخطيط.

وأضافت المشاط أن هذا القانون رسّخ مكانة المعهد كأحد الداعمين الرئيسيين لعملية صنع السياسات واتخاذ القرارات التنموية على مختلف المستويات، إلى جانب تنمية دوره كناشر للمعرفة العلمية في مجالات التنمية والتخطيط، ومساهم فاعل في رفع الوعي المجتمعي بأهمية التخطيط ودوره المحوري في تحقيق التنمية الجادة والمستدامة. كما تواكب هذا التطور في الإطار التشريعي والهيكل التنظيمي مع تحديث شامل في أساليب عمل المعهد، حيث أُعدّت له خطة استراتيجية للفترة 2016/2015–2020/2019، تلاها صدور عدد من الخطط الاستراتيجية المتتالية، شملت خطة الفترة 2021/2020–2025/2024، ثم خطة الفترة 2024/2023–2030/2029، والتي أصبحت تمثل المرجعية الأساسية لإعداد البرامج السنوية وأنشطة المعهد المختلفة.

ومن جانبه أشار الدكتور أشرف العربي إلى أن احتفال المعهد بالعيد الخامس والستين يعد فرصة مواتية لإلقاء الضوء على أبرز المحطات والمعالم الأساسية في مسيرته التاريخية الحافلة كصرح متميز في مجال الفكر التخطيطي والتنموي والتي أكتسبها من خلال دعمه ومساندته المتواصلة لتجربة التخطيط للتنمية في مصر بمختلف تطوراتها وتحولاتها انطلاق الخطة الخمسية الأولى في الستينيات القرن الماضي ومرور بإطلاق وتطبيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحديثاتها، وصولا إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للإصدار الأول من " السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".

وأوضح العربي أن المعهد بتبني رؤية استراتيجية طموحة للمرحلة القادمة من خلال استراتيجيته ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠ والتي يتطلع المعهد من خلالها تطوير أنشطته الرئيسية الممثلة في البحث العلمي والتدريب والاستشارات والدراسات العليا وخدمة المجتمع بما يضمن استدامة دعم المخططين ومتخذي القرار وصناع السياسات بالبدائل المختلفة المدعمة بالأدلة من خلال توفير الكوادر التخطيطية القادرة على قيادة مسيرة التنمية على كافة المستويات، مؤكدًا على حرص المعهد على تقديم الدعم الكامل لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات وتطوير نظم المتابعة والتقييم الخاص بها.

وفي ختام حديثه توجه الدكتور أشرف العربي بخالص الشكر والتقدير للدكتورة رانيا المشاط وكافة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين الذين لم يدخروا جهدا لدعم رؤية ورسالة وأهداف المعهد وأنشطته الرئيسية، كما توجه أيضا بالشكر والتقدير لأسرة المعهد من الجهازي العلمي والإداري لكل ما بذلوه من جهود حثيثة ومحمودة كل في موقعه لتحقيق أغراض المعهد.

جدير بالذكر أن فعاليات الاحتفالية تضمنت انعقاد ندوة تحت عنوان "مستقبل التخطيط في ظل عالم متغير" ويدير الندوة ا.د. أشرف العربي رئيس المعهد ويشارك فيها نخبة من المفكرين من بينهم أ. د.محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من خلال مداخلة عن طريق الفيديو كونفرانس وأ. د. خالد زكريا أستاذ الادارة العامة ومدير مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد والدكتور جيمي بوكس المدير التنفيذي لشبكة اللامركزية العالمية التابعة لتحالف القطاع العام (LPSA ).

وتضمنت الفعاليات أيضا تكريم الدكتورة رانيا المشاط والدكتور أشرف العربي لمجموعة من رموز وقيادات التخطيط في مصر.