مدبولي يوجه رسائل مهمة خلال احتفالية تأسيس معهد التخطيط القومي

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الاحتفالية التي أقيمت اليوم بمناسبة مرور خمسة وستين عامًا على تأسيس معهد التخطيط القومي عن أمله في قيام إدارة المعهد بتوجيه اهتمام أكبر خلال الفترة المقبلة لبعض المجالات والقضايا ذات الأولوية، والتي وردت بخطة المعهد الاستراتيجية (2023 – 2030)، والتي من بينها:

دور مصر الإقليمي والعالمي الجيوسياسي، في علاقته بالأمن القومي المصري، خاصة في ضوء المهددات والنزاعات الإقليمية والعالمية المتصاعدة وتداعياتها المستقبلية على مصر، والقضايا المرتبطة بمدى شمول أو احتوائية خطط التنمية وسياساتها، وعدم ترك أحد خلف الركب بما يشمله ذلك من التعامل مع قضايا النمو الاحتوائي والفقر والعدالة الاجتماعية، هذا إلى جانب قضايا الإصلاحات الهيكلية، وربطها بالتطورات التكنولوجية وقضايا البيئة والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والتمويل الأخضر المستدام، إضافة إلى قضايا سلاسل القيمة والإمداد العالمية، وعلاقتها بالنزاعات الجيوسياسية العالمية الراهنة والمتوقعة والتوترات بين الأقطاب المؤثرة عالميًا، وتأثيراتها المحتملة على مصر، هذا علاوة على قضايا التنمية العمرانية والحضرية، في ارتباطها بقضايا السكان والعدالة المكانية، وقضايا تطوير الإدارة المحلية، وأدوار الجهات والأطر المعنية بالتنمية الحضرية، وقضايا التحولات القيمية في المجتمع، وانعكاساتها على الأبعاد الاجتماعية للتنمية خاصة في ضوء انعكاسات التقنيات الحديثة على منظومات القيم المجتمعية والسلوك الإنساني، وكذا قضايا تغير المُناخ، والتي ترتبط أبعادها وتشابكاتها بكافة مجالات التنمية المستدامة وجودة الحياة في مصر والعالم، بالإضافة إلى ما يتعلق بتوطين التنمية المستدامة محليًّا، على مستوى المحافظات المصرية، والتشبيك الفعال مع مبادرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ والتحالفات الأهلية في هذا الشأن.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته، بالإعراب عن تمنياته بالتوفيق لأسرة معهد التخطيط القومي في العمل على المزيد من إبراز دور المعهد كمركز فكر وطني، على غرار مراكز الفكر العالمية المؤثرة في صناعة السياسات ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز التنمية المستدامة، وبما يعظم من الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق التوازن الفعال بين التنمية والبيئة والمجتمع، وبما ينعكس في النهاية على تحقيق رفاهة المجتمع وتحسين مستوى معيشة المصريين، الذين تحملوا أعباء الإصلاحات الاقتصادية عبر العقود الماضية، ويستحقون من الجميع ألا يدخروا أي جهد، وأن يتم من أجلهم بذل الغالي والنفيس.