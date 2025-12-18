القبض على سيدة تدير جمعية بالمرج لحشد الناخبين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله تجمع عدد من المواطنين أمام إحدى الجمعيات بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة والادعاء بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين.



بالفحص أمكن تحديد الجمعية المشار إليها وتبين أنها نقطة حشد للناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين

كما أمكن ضبط مسئولة بالجمعية المشار إليها "القائمة على ذلك الحشد" ، وبمواجهتها أقرت بقيامها بحشد الناخبين لحثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح المشار إليه.. دون توزيع مبالغ مالية عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





