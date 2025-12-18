قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية

السودان
هاني حسين

قالت الدكتورة نازك أبو زيد رئيس مكتب أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان، إنّه منذ بداية الحرب في السودان وحتى الآن، جرى استهداف الكوادر الصحية والمستشفيات.

وأضافت في مداخلة  عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "فقدنا قرابة 400 كادر صحي من أطباء وأطباء صيدلانيين وغيرهم، كما جرى استهداف العاملين الأمميين بالصحة وتعرض بعضهم للقتل".

وتابعت: "ثمة استهداف واضح للأطباء والمستشفيات، ولدينا الآن أطباء معتقلين لدى الدعم السريع التي طلبت فدية من أجل السماح بخروجهم، والبعض خرج بفدية، ولكن البعض الآخر معتقل دون أن ندري أسباب الاعتقال".

وواصلت الدكتورة نازك أبو زيد رئيس مكتب أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان: "لدينا 56 طبيبا مفقودا، ومن ثم، فإن العاملين الصحيين مستهدفين جدا في هذه الحرب".

وأكدت، أن هناك مناطق باتت خارج نطاق الوصول إليها تماما بسبب الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني والدعم السريع، فهناك مناطق في دارفور وكردفان، وأصبح الوصول إليها متعذرا بعد سيطرة الدعم السريع عليها.

