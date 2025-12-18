سفير مصر السابق بالسودان: القاهرة تتحرك سياسيًا لوقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات للسودان

قال السفير حسام عيسى سفير مصر السابق بالسودان، إنّ ميليشيا الدعم السريع رغم إعلانها أنها كانت توافق على مبادرة سبتمبر لوقف إطلاق النار، إلا أنها أخلفت هذه التعهدات واستولت على الفاشر في 26 أكتوبر وهي عاصمة إقليم دارفور، وتبع ذلك مجموعة من المذابح وجرائم الحرب.

وأضاف في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية": "ثم استمرّ الهجوم وسقطت مدينة بابنوسة في غرب كردفان، وسقطت مدينة هجليج -أيضا- التي توجد فيها آبار البترول، ويجرى حاليا حصار كادوقلي ومدينة الدلنج، وهي مدن أخرى مهمة في إطار إقليم كردفان".

وتابع: "وبالتالي، فإن الوضع في منتهى الخطورة وينذر بمزيد من المخاطر، وبالتالي، فإن الزيارة الحالية للرئيس السوداني لمصر جاءت باعتبارها الداعم الأول للجيش السوداني ومؤسسات الدولة السودانية، وفي إطار وجود مسار آخر متوازٍ مع هذا التصعيد، وهو المسار السياسي الذي تسعى فيه مصر عن طريق الرباعية إلى وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ووضع مهلة للتسوية السياسية تؤدي في النهاية إلى إنهاء الحرب".