عبد الرازق حمد الله يسجل الهدف الثالث للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين بالإسماعيلية
أربعينية الشتاء الباردة.. برودة قاسية تبدأ مبكرًا وتحذيرات عاجلة للمواطنين
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
ترتيب هدافي كأس العرب بعد ثنائية علي علوان في مرمى المغرب
تراجع أشهر سعر عيار ذهب مساء اليوم 18-12-2025
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل صفقة تجارية بحتة، مشيرًا إلى أن محاولات تسييسها جاءت بشكل رئيسي من الجانب الإسرائيلي، حيث صدرت تصريحات من وزراء إسرائيليين يحثون رئيس وزرائهم على وقف الصفقة، في حين كانت مواقف مصر السياسية واضحة منذ البداية فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي.

وأضاف رشوان خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية» أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الصفقة يمثل محاولة لتسييسها، في وقت تُظهر إسرائيل حالة من العزلة، موضحًا أن ما أشيع عن لقاء محتمل بين الرئيس السيسي ونتنياهو لا أساس له من الصحة، ولا توجد أي ترتيبات فعلية لعقد مثل هذا اللقاء، كما أن الصفقة لا تتضمن أي تفهمات ثنائية مع إسرائيل، بل تتعلق بقضايا إقليمية وعربية ودولية.

وأشار رشوان إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن عن موافقته على الصفقة في إطار تسييسية، مؤكدًا أن مصر لديها آليات مؤسسية واضحة للتعامل مع مثل هذه الصفقات، وأن الجهات المختصة لم تعلن حتى الآن أي موافقة نهائية على صفقة جديدة في مجال الطاقة.

