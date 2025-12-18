القبض على شخصين يوزعان رشاوى على الناخبين بالمحلة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بحساب خاص بأحد المرشحين بإنتخابات مجلس النواب بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاءه قيام (شخصين) بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين حال تواجدهما بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية.



بالفحص أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بالصورة، وبمواجهتهما نفيا تلك الادعاءات وأقرا بأنهما كانا يقفان على جانب الطريق بعيداً عن أى من الدوائر الانتخابية دون تدخلهما فى مجريات سير العملية الانتخابية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.