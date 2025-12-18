لا يمكن المزايدة على موقفهم.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل بيان النيابة الإدارية حول العملية الانتخابية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أحد المرشحين بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية، قام بعمل تصريحات ضد النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن رئيس مجلس إدارة النيابة الإدارية أصدر بيانا أستنكر فيه تلك التصريحات.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن البيان شدد على أن أبناء النيابة الإدارية لا يمكن لأحد أن يزايد على مواقفهم أو على الجهد الذي يبذلونه خلال العملية الانتخابية.

وتابع مقدم “حقائق وأسرار”، أن النيابة الإدارية لديها حرص كامل على تحقيق العدالة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم توجيه إتهامات عشوائية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية.