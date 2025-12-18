الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

يشهد سعر الذهب في مصر تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، ما دفع الكثير من المواطنين إلى متابعة الأسعار بشكل يومي وحتى كل ساعة، لمواكبة الارتفاعات المستمرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية صدى البلد تقريرًا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، موضحًا أن الأسعار شهدت ارتفاعًا مقارنة بالفترة الماضية.

أسعار الذهب اليوم الخميس 18-12-2025

سعر جرام الذهب عيار 18: 4948 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر شيوعًا): 5770 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 24: 6594 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 46160 جنيهًا

يأتي هذا الارتفاع في ظل تغيرات السوق المحلي والدولي للذهب، ما يجعل متابعة الأسعار أمرًا ضروريًا للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

عوامل تسعير الذهب

يتحدد سعر الذهب محليًا وعالميًا وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، أبرزها:

السعر العالمي للأوقية

يتأثر الذهب بسعر الأوقية في البورصات العالمية، والذي يتحرك وفق العرض والطلب والتغيرات الاقتصادية الدولية.

سعر الدولار الأمريكي

توجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار؛ فارتفاع الدولار يؤدي غالبًا إلى انخفاض سعر الذهب، والعكس صحيح.

أسعار الفائدة

عند ارتفاع أسعار الفائدة يقل الإقبال على الذهب كملاذ آمن، بينما يؤدي انخفاضها إلى زيادة الطلب عليه.

معدلات التضخم

يلجأ المستثمرون إلى الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم، لذلك يرتفع سعره مع زيادة معدلات التضخم.

العرض والطلب

زيادة الطلب على الذهب سواء للادخار أو الاستثمار أو صناعة المشغولات ترفع سعره، بينما زيادة المعروض تؤدي إلى انخفاضه.

الأوضاع السياسية والاقتصادية

الأزمات العالمية، الحروب، وعدم الاستقرار السياسي تزيد من الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

سياسات البنوك المركزية

قرارات شراء أو بيع الذهب من قبل البنوك المركزية تؤثر بشكل مباشر على أسعاره عالميًا.

تكلفة الإنتاج والتعدين

ارتفاع تكاليف استخراج الذهب ونقله يؤثر على السعر النهائي.

السوق المحلية والضرائب

محليًا، يدخل في التسعير سعر المصنعية، والضرائب، وتكاليف النقل والتداول.