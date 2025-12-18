قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص

سعيد فراج

وصل قبل قليل، جثمان الفنانة الراحلة نيفين مندور، إلى مسجد عمرو بن العاص، بمصر القديمة، والتي رحلت عن عالمنا فجر أمس الأربعاء. 

وينتظر أن تقام صلاة الجنازة على الراحلة نيفين مندور، من مسجد عمرو بن العاص عقب صلاة المغرب. 

عدلت أسرة الفنانة نيفين مندور،موعد ومكان جنازة الراحلة، وذلك بعد رحيلها عن عالمنا أمس في منزلها بالإسكندرية.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة، اليوم ،بعد صلاة المغرب في مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، على أن يتم دفن الجثمان في مقابر العائلة بالبساتين.

كشف المهندس مصطفى عطالله، جار الفنانة الراحلة نيفين مندور، تفاصيل الحريق الذي اندلع داخل شقتها بمحافظة الإسكندرية وأسفر عن وفاتها صباح اليوم، وسط حالة من الحزن والصدمة بين سكان العقار.

وقال عطالله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إن هناك معلومات غير دقيقة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سبب الوفاة، موضحًا أن ما أُثير حول حدوث ماس كهربائي في جهاز التكييف ومحاولة الراحلة الخروج من الغرفة لا يزال غير مؤكد.

وأوضح أن النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة، مشددًا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة.

وأشار إلى أن الحريق وقع في الساعات الأولى من الصباح، وأن الدخان كان كثيفًا وغير طبيعي، وانتشر بسرعة كبيرة داخل العقار، لدرجة أنه لم يتمكن من فتح النوافذ بسبب انعدام الرؤية، رغم وجوده على بعد عدة أدوار من الشقة محل الحادث.

وأكد أن الشقة متحفظ عليها بسبب الحريق، موضحًا أنه لم تكن هناك ألسنة لهب ظاهرة من الخارج، بينما كان الدخان الكثيف هو العنصر الأبرز، مرجحًا أن يكون ناتجًا عن احتراق مواد صناعية أو بلاستيكية.

