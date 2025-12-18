المجلس النرويجي للاجئين السودانيين: 24 مليون شخص يعانون من نقص الغذاء

قالت ماتيلدا فو، مديرة قسم المناصرة لدى المجلس النرويجي للاجئين السودانيين، إن السودان يشهد حاليًا أكبر كارثة إنسانية في العالم، حيث يعاني أكثر من 24 مليون شخص من نقص الغذاء، في حين يعتمد أكثر من نصف مليون شخص في طليلة على وجبة واحدة بالكاد تكفي يوميًا.

وأضافت فو، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مدينة الفاشر محاصرة منذ نحو 500 يوم وجادوجلي منذ عامين، مع وجود أطراف تمنع وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، مؤكدة صعوبة إيصال المساعدات بسرعة بسبب نقص الموارد المتاحة.

وأوضحت أن ما صدمها بشكل كبير هو اعتماد أعداد كبيرة من السكان على ورق الأشجار كغذاء، وانتشار حالات المجاعة والاختفاء، مع تعرض من يحاول الهروب إلى الفاشر للاستهداف، مؤكدة أن وصول النساء والأطفال إلى مراكز الإيواء يُعتبر نجاحًا بحد ذاته، إذ تتحمل النساء مسؤولية تلبية احتياجات الأطفال بمفردهن، وغالبًا ما يعانين من الصدمة النفسية والكوابيس بسبب الظروف القاسية وارتداء نفس الملابس التي هربن بها من مناطق النزاع.