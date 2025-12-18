مصطفى كامل: المبنى الجديد لنقابة المهن الموسيقية سيحمل مجسمًا لأم كلثوم تقديرًا لها

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أن المبنى الجديد للنقابة سيحمل مجسمًا لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك تكريمًا لمكانتها الفنية وتقديرًا لدورها التاريخي، باعتبارها المؤسسة الأولى لنقابة الموسيقيين.

وجاءت تصريحات مصطفى كامل على هامش مؤتمر صحفي عُقد بمقر نقابة المهن الموسيقية، حيث أكد أن أم كلثوم ستظل رمزًا خالدًا للفن المصري والعربي، وأن تخليد اسمها داخل صرح النقابة يُعد واجبًا تجاه تاريخها ودورها الريادي في دعم الموسيقيين.

وأضاف نقيب الموسيقيين أن النقابة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى الحفاظ على رموز وقامات الفن المصري، والاعتزاز بتاريخ النقابة، بالتوازي مع تطوير خدماتها ودعم أعضائها.

وأشار إلى أن المجسم سيكون جزءًا من الهوية البصرية للمبنى الجديد، ليعكس قيمة الفن المصري الأصيل ويُذكر الأجيال الجديدة بتاريخ النقابة ورموزها.