خبير اقتصادي: ترامب اخترق الثوابت الأمريكية في 2025 .. فيديو

قال الدكتور عمرو حسين، الخبير المالي والاقتصادي، إن سنة 2025 انقلبت فيه الموازين وكان فيها لخبطة كثيرة جدا، واخترق فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيادة القانون والتخلي عن كثير من المبادئ الأمريكية.

وأضاف عمرو حسنين، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "دي ام سي"، أن نتيجة هذه اللخبطة فإنه لأول مرة خفضت وكالة موديز تصنيف أمريكا، حتى أن العلاقات الأمريكية استبدلت في هذا العام، فأول رئيس أمريكي يصرح بأن الاتحاد الأوروبي اتعمل عشان يدمر أمريكا.

وتابع: الحرب الروسية الأوكرانية مال فيها ترامب ناحية بوتين بخلاف السياسة الأمريكية، كما أنه يتفق مع بوتين لمصلحة روسيا ضد أوكرانيا.