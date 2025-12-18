قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب والترشح لفترة رئاسية ثالثة.. خبير: الدستور الأمريكي غير واضح

دونالد ترامب
دونالد ترامب
القسم الخارجي

كشف المحامي والأستاذ الجامعي ألان ديرشويتز أنه أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسودة كتابه الذي يناقش ما إذا كان من الممكن دستورياً أن يخوض ترامب فترة رئاسية ثالثة، مشيراً إلى أن الدستور الأمريكي ليس واضحًا تمامًا في هذا الصدد.

وقال ديرشويتز لـ وول ستريت جورنال إن ترامب اطلع على مسودة الكتاب، التي تحمل عنوان “هل يمكن للرئيس ترامب دستورياً أن يخوض فترة ثالثة؟”، وأبدى اهتمامه بالقضية من منظور فكري بحت، وطلب من ديرشويتز استنتاجاته حول احتمال ترشحه لفترة ثالثة.

محاولات يهودية

وأضاف ديرشويتز: “هل أعتقد أنه سيرشح نفسه لفترة ثالثة؟ لا، لا أعتقد أنه سيفعل ذلك”، مشيرًا إلى أن الموضوع يثير اهتمامًا أكاديميًا أكثر منه رغبة فعلية في الترشح.

وتأتي تصريحات ديرشويتز بعد أن قالت المانحة الكبرى للحزب الجمهوري اليمينية اليهودية مريم أدلسون، خلال فعالية في البيت الأبيض بمناسبة عيد الحانوكا اليهودي، إن المحامي أبلغها بأن ترشح ترامب لفترة ثالثة سيكون قانونيًا، وأعلنت استعدادها للتبرع بمبلغ 250 مليون دولار لدعم حملته في حال قرر الترشح.

ويشير الدستور الأمريكي، وتحديدًا التعديل الثاني والعشرون، إلى أن “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين”، وهو التعديل الذي تم إقراره بعد انتخاب فرانكلين روزفلت أربع مرات. وكانت تصريحات ترامب السابقة قد ألمحت إلى استحالة ترشحه مرة أخرى، حيث قال في أكتوبر الماضي: “إذا قرأت الدستور، فالأمر واضح — لا يُسمح لي بالترشح. للأسف، لكن لدينا الكثير من الأشخاص الرائعين”.

تزوير 2020

ورغم ذلك، يواصل ترامب التأكيد على ادعاءاته الكاذبة بفوزه في انتخابات 2020، مدعيًا حدوث تزوير واسع، وهو ما نفته العديد من التحقيقات الرسمية، وأيده عدد محدود من مؤيديه. وأكدت رئيسة موظفي البيت الأبيض السابقة سوزي وايلز في مقابلة مع مجلة فانيتي فير أن ترامب “يعلم أنه لا يمكنه الترشح مجددًا”.

ويعد هذا الملف محور اهتمام وسائل الإعلام الأميركية والسياسية، خاصة مع استمرار ترامب في التأثير على مشهد الحزب الجمهوري واستعداد بعض كبار المانحين لدعمه مالياً.

