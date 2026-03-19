تعرّض الشيخ إبراهيم البهنجاوي إمام القبلة بالجامع الأزهر إلى نزيف حاد بالمخ ونقله إلى المستشفى

تعرض الشيخ إبراهيم البهنجاوي إمام القبلة بالجامع الأزهر ، لنزيف حاد بالمخ وتم نقله للمستشفى.

وكتب الشيخ محمد علاء الدين إمام القبلة بالجامع الأزهر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: نتوجه إلى المولى القدير بخالص الدعوات بالشفاء العاجل لفضيلة الشيخ إبراهيم عبد الحميد البهنجاوي إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف حيث تعرض بالأمس لنزيف حاد بالمخ وتم نقله لمستشفى طنطا.

وفي وقت سابق، وجه الشيخ محمد علاء الدين، إمام القبلة بالجامع الأزهر، عدة نصائح لأئمة التراويح في شهر رمضان المبارك.

إمام القبلة بالجامع الأزهر يوجه عدة نصائح لأئمة التراويح في شهر رمضان

وكتب عبر حسابه على فيس بوك: نصائح لإمام التراويح:

- البعد عن شرب الشاي والقهوة ونحوهما واستبدالهما بشرب الحلبة والبابونج واليانسون.

- لا يشرب إلا الماء الدافئ؛ فإن لم يكن فالعادي لا البارد.

- يقلل الكلام، وإذا قرأ ورده أو كان يراجع حفظه فبصوت خافت لا يرهق حنجرته.

- يفطر على تمر ومشروب وطعام قليل جدا، ثم يتعشى بعد التراويح كما شاء.

- يقرأ بصوت يتفق مع طبيعته ولا يتكلف، ويبدأ هادئا ثم يعلو شيئا فشيئا، ولا يعلو إلا إذا حركت الآية شجونه.