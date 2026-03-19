16 عامًا من العطاء.. محمد عبدالسلام يشيد بدور الإمام الأكبر في ترسيخ الوسطية وتعزيز مكانة الأزهر عالميًا

أشاد المستشار محمد عبد السلام، أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بمسيرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قائلا:"ستة عشر عامًا من القيادة الحكيمة التي أعادت للأزهر الشريف حضوره العالمي ومكانته؛ باعتباره مرجعيةً راسخةً للوسطية والاعتدال، قاد خلالها فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف، معركة الوعي في مواجهة التطرف، وجدَّد الخطاب الإسلامي المنفتح على العالم، وأرسى دعائم الحوار والتعايش، حتى أصبح صوتًا عالميًّا للسلام، وضميرًا حيًّا للإنسانية.

ووجه المستشار محمد عبد السلام، كل التقدير والاعتزاز بهذه المسيرة الاستثنائية، سائلين المولى عز وجل أن يمدَّ فضيلته بموفور الصحة والعطاء، وأن يديمه ذُخرًا للإسلام والمسلمين، ورمزًا للحكمة، وحصنًا منيعًا للأمة، ومنارةً تهتدي بها الأجيال.

في سياق اخر، أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتهنئته بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على سيادته والأسرة الكريمة، والشعب المصري، والعالم العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات.

ودعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر المولى -عز وجل- بأن يعين سيادته على مواصلة جهوده المخلصة في خدمة الوطن، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وشعبها الأصيل من كل مكروه وسوء.

من جهته، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على فضيلته والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والاستقرار.

كما حرص على الاطمئنان على صحة شيخ الأزهر، داعيًا المولى عز وجل أن يمد في عمره وأن يديم على فضيلته نعمتي الصحة والعافية، مشيدًا سيادته بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر الوعي الصحيح.