الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مدير مكتب شيخ الأزهر: الإمام الأكبر يتعافى بعد الانتهاء من جرعات الأدوية

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحتة

أعلن أحمد مصطفى، مدير مكتب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن الإمام الأكبر يتعافي بعد انتهاء جرعات الأدوية التي قررها الأطباء له، وهو يتابع معنا العمل باستمرار والحمد لله.

الحالة الصحية لشيخ الأزهر 

كان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أعلن أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بصحة جيدة وقد تعافى من مرضه ويباشر عمله.

وأضاف الضويني، في تصريح له، أنه يعرض عليه يوميا تقارير لمراجعتها بنفسه، وهو الآن في فترة نقاهة وقريبا سيكون في مكتبه إن شاء الله.

الرئيس السيسي يطمئن على شيخ الأزهر

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى اتصالًا هاتفيًا بـ شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، للاطمئنان على حالته الصحية، إثر الوعكة التي ألمّت بفضيلته خلال الأسابيع الماضية، متمنيًا له تمام الشفاء وموفور الصحة والعافية.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن عميق شكره وصادق تقديره وامتنانه للرئيس على مبادرته الكريمة وحرصه الشخصي على الاطمئنان على صحته، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية الرفيعة تعكس ما يتحلّى به من نبل الخُلق وسموّ التقدير للمؤسسات الدينية الوطنية ورموزها.

وأشاد شيخ الأزهر بالدعم المتواصل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرسالة الأزهر الشريف وعلمائه في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وقادتها، وأن يوفّق الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه خير البلاد والعباد، وأن تواصل مصر دورها التاريخي والريادي في دعم الأمن والاستقرار، وترسيخ دعائم السلم على المستويين الإقليمي والدولي.

الإمام الأكبر يتعافى وسيعود إلى عمله قريبا

وقال الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحمد الله يتعافى من الدور الذي ألم به وسيستأنف عمله من مكتبه قريبا.

وأشار عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إلى أن الإمام الأكبر لم ينقطع عن عمله أثناء الدور.

واختتم منشوره بالدعاء قائلا: بارك الله في جموع المحبين ودعائهم.

البابا تواضروس يطمئن على صحة شيخ الأزهر

وأجرى قداسة البابا تواضروس الثاني مكالمة هاتفية، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اطمأن خلالها على صحة فضيلته، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في الأيام الأخيرة.

وأعرب قداسة البابا عن أمنياته لفضيلة الإمام بتمام الشفاء والتعافي في أقرب وقت.

من جهته، عبر فضيلته عن خالص شكره وامتنانه لقداسة البابا لسؤاله وحرصه على الاطمئنان على صحته.

رئيس الطائفة الإنجيلية يطمئن على شيخ الأزهر

وأجرى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اتصالًا هاتفيًا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للاطمئنان على صحته عقب الوعكة الصحية التي تعرّض لها مؤخرًا، معربًا عن خالص أمنياته له بالشفاء والتعافي.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر الشريف عن تقديره ومحبتِه للدكتور القس أندريه زكي، مشيدًا بهذه المبادرة الطيبة التي تعكس روح المحبة الحقيقية والمودة بين المصريين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد عيد الفطر 2026

موعد عيد الفطر 2026 الجمعة أم السبت؟ أهلا بالعيد دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

مرتبات شهر مارس 2026

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟

ترشيحاتنا

المسجد الأقصى المبارك

التعاون الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي يدينون استمرار إغلاق المسجد الأقصى

نتنياهو يصلي عند حائط المبكى

بعد تصريحات نتنياهو عن مجيء المسيح المخلّص .. لماذا ينتظره اليهود في ظل الحرب مع إيران؟

نعيم قاسم

رسالة نارية من نعيم قاسم: لن ترهبنا تهديدات الاغتيال.. ونخوض معركة طويلة ضد إسرائيل

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

طريقة عمل بسكويت البرتقال للعيد .. أجمل ميكس مع كوب الشاي

طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال

هذه الفئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة .. تسبب مضاعفات خطيرة | خاص

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة

بعد ظهور ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس مصابة به .. معلومات صادمة عن مرض الثعلبة

مرض الثعلبة
مرض الثعلبة
مرض الثعلبة

فيديو

حقيقة وفاة هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد