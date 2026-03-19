قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل وقت لتناول كحك العيد.. احترس من تناوله على معدة فارغة
تكبيرات العيد 2026 .. وقتها وصيغتها الصحيحة وكيفية أداء صلاة عيد الفطر
تطور خطير في الحرب.. مقاتلة إف 35 الأمريكية تهبط اضطراريا بعد استهدافها فوق إيران
الأزمة تتصاعد في الكرة الأفريقية.. السنغال ترفض قرار كاف بسحب اللقب ومنحه للمغرب
وزير الطاقة الإسرائيلي يزعم : شبكة الكهرباء في حيفا صمدت أمام الهجوم الإيراني
ريهام عبد الغفور تكشف كواليس وأسرار شخصيتها في فيلم برشامة .. خاص
انفجار في شريان الطاقة.. صاروخ إيراني يصيب مصافي النفط في حيفا
قصف صاروخي إيراني يستهدف 3 مواقع حساسة ومحطة توليد الكهرباء في حيفا
أنا أكبر منك قولي يا أستاذة.. مي كساب تنفعل على أحد أفراد طاقم مقلب فيفي عبده
قبل العيد.. ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر في القاهرة
اعرف العيد إمتى؟ ضوابط رؤية هلال عيد الفطر المبارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مين من الأنبياء والصالحين كانوا في مصر؟ إمام السيدة زينب يرد

سؤال الطفلة منى
سؤال الطفلة منى
محمد شحتة

وجهت الطفلة منى، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: “من هم الأنبياء والصالحون الذين كانوا في مصر؟”.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إنهم كثيرون ومنهم: سيدنا إدريس، وسيدنا إسماعيل، وسيدنا يعقوب، وسيدنا يوسف، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، وغيرهم.

أما من الصالحون فمنهم من آل البيت: السيدة زينب، والإمام الحسين، والسيدة نفيسة، وسيدنا الإمام الشافعي، وغيرهم كثيرون.

وأشار إلى أن العدد كثير، فقد دخل مصر الكثير من الأنبياء والصالحين والعارفين بالله.

هل تحية العلم من الإسلام؟

وجهت الطفلة كارما، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: “هل تحية العلم من الإسلام؟”.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تحية العلم من الإسلام، فهي رمز للوطن الذي يجب تقديره.

وأشار إلى أنه في عهد النبي كانت هناك الراية في الحروب، ففي معركة خيبر قال رسول الله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله.

وأوضح أن الراية كانت تعبر عن المعركة في عهد النبي، فكذلك العلم يعبر عن الدول والأوطان، كما أن النبي كان يحب وطنه بشدة ويقدره، فكذلك حينما نقدر شئ خاص بالوطن ويعبر عنه فهذا من الإسلام ونأخذ عليه ثواب.

أحمد عصام فرحات الأنبياء الصالحين اقرأ وربك الأكرم آل البيت مسجد السيدة زينب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

أفضل وقت لتناول كحك العيد
المزيد