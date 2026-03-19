هل نأخذ ثوابا على دخول الجيش من الله؟ إمام السيدة زينب يجيب

وجه الطفل يوسف، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: “هل لو واحد دخل الجيش هياخد على كده ثواب؟”.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الخدمة في الجيش يحصل صاحبه على ثواب من الله، فيقول النبي "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها".

كما يقول النبي "ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ قال الصحابة وما هي؟ قال رسول الله: حارث حرث في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله، هذه الليلة أفضل من ليلة القدر".

كما يقول النبي في الحديث الشريف "عينان لا تمسمهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله".

ويقول الله تعالى في القرآن الكريم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" فالخدمة في الجيش لها ثواب عظيم من عند الله تعالى وعند رسوله الكريم.