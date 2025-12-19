النقل: محور الفشن الحر يعزز ربط الشبكة القومية للطرق ويدعم الاستثمار.. صور

أكدت وزارة النقل أن محور الفشن الحر على نهر النيل بمحافظة بني سويف يُعد أحد المشروعات القومية التي تمثل نقلة نوعية في ربط شبكات الطرق وتيسير حركة النقل بين شرق وغرب النيل، بما يسهم في دعم النشاطين الصناعي والزراعي ودفع عجلة الاستثمار بالمحافظة.

طول المحور يبلغ 27 كيلومتر

وأوضحت الوزارة أن طول المحور يبلغ 27 كيلومترًا، بعرض 21.60 متر، بعدد حارتين مروريتين في كل اتجاه بعرض 10.8 متر، ويشمل تنفيذ 23 عملًا صناعيًا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، من بينها 21 كوبريًا، تشمل 5 كباري رئيسية، إلى جانب نفقين لخدمة الحركة المرورية.

وأضافت أن المرحلة الأولى من المشروع، الممتدة من الطريق الصحراوي الشرقي إلى الطريق الزراعي الغربي بطول 8.7 كيلومتر، قد تم الانتهاء منها، وتشمل 3 كباري رئيسية، من بينها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي وكوبري النيل وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة/أسوان والطريق الزراعي الغربي.

وأشارت الوزارة إلى أن المحور يسهم في تسهيل حركة التجارة وخدمة المشروعات الصناعية والزراعية، خاصة في ظل تمركز معظم المناطق الصناعية شرق النيل، بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات وسهولة نقل المنتجات للتصدير عبر موانئ البحر الأحمر، فضلًا عن دوره في ربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل، وتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية لأهالي مراكز الفشن وببا وسمسطا، كبديل آمن عن المعديات التقليدية، بحسب بيان وزارة النقل.