الطب 74% والهندسة 64%.. الحدود الدنيا بتنسيق جامعة الملك سلمان التيرم الثاني

يبحث الطلاب عن الحدود الدنيا للكليات بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني، وتأتي على رأس الجامعات التي يبحث الطلاب عن الحدود الدنيا لكلياتها هي جامعة الملك سلمان الأهلية.

وجاءت الحدود الدنيا لكليات جامعة الملك سلمان الأهلية 2025/2026:

كلية الطب البشري 74%

كلية طب الأسنان 73%

كلية العلاج الطبيعي 72%

كلية الصيدلة 68%

كلية الطب البيطري 64%

كلية الهندسة 64%

كلية علوم الحاسب 58%

التكنولوجيا الحيوية تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض العلوم الأساسية 53 %.

ولفنون التطبيقية والاعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني 52%.