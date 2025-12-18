قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشهد وطني.. كبار السن يُوجّهون رسالة مشاركة قوية في التصويت لإعادة انتخابات النواب بالشرقية
أشرف العربي: معهد التخطيط القومي اكتسب قيمة كبيرة لمساندته تجربة التنمية في مصر
السيدات يتصدرن لجان التصويت في إعادة انتخابات مجلس النواب ببورسعيد
بيدفعوا رشاوى .. القبض على رجل وسيدة فى محيط اللجان الإنتخابية بالمنوفية
هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري
العمرة الـ 10 آلاف.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه الشكر لهذا الشخص
لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البرامج التدريبية التطبيقية التي تسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطور السريع في العلوم الطبية، موضحًا أن الاستثمار في تدريب الأطباء يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية في مصر، ودعم مكانتها الإقليمية في مجال التعليم والتدريب الطبي المتقدم.

التعليم الطبي المستمر، والارتقاء بمستوى التدريب الإكلينيكي وتعزيز كفاءة الكوادر الطبية وفقًا لأحدث المعايير العالمية

وفي ضوء استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى دعم التعليم الطبي المستمر، والارتقاء بمستوى التدريب الإكلينيكي، وتعزيز كفاءة الكوادر الطبية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، أطلق معهد تيودور بلهارس للأبحاث برنامجًا تدريبيًا جراحيًا مكثفًا يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، تحت عنوان: " Laparoscopic Cholecystectomy Hands-On Bootcamp"، وذلك على مدار ثلاثة أيام.

وجاء البرنامج تحت رعاية الدكتور أحمد عبدالعزيز القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، وبالتعاون مع جمعية الجراحين المصرية برئاسة الدكتور طارق إبراهيم، وتحت إشراف الدكتور هشام المليجي رئيس قسم الجراحة العامة بالمعهد.

ويُعد هذا البرنامج نقلة نوعية في مجال التدريب الجراحي، حيث يتيح للمتدربين التدريب العملي المباشر داخل غرف العمليات على جراحات استئصال المرارة بالمنظار، تحت إشراف كامل من نخبة من كبار أساتذة جراحات المناظير في مصر والشرق الأوسط، بما يسهم في رفع كفاءة الجراحين الشباب وتأهيلهم للتعامل مع الحالات الجراحية المختلفة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وتضمن البرنامج محاضرات علمية متقدمة وتدريبًا عمليًا مكثفًا (Hands-On) داخل غرف العمليات، بمشاركة عدد من كبار الأساتذة والخبراء، إلى جانب قيادات جمعية الجراحين المصرية وعدد من أساتذة الجراحة بالمعهد، فضلًا عن خبراء متخصصين قدموا محتوى علميًا تناول أحدث الإرشادات العالمية في جراحات المناظير، وتشريح القنوات المرارية، والتعامل مع إصابات القنوات الصفراوية، وإدارة الحالات الحرجة.

كما شمل البرنامج تدريبًا عمليًا باستخدام أجهزة المحاكاة الجراحية المتطورة (Pelvitrainer) بنوعيها، والتدريب على سيناريوهات محاكاة لحالات طارئة داخل غرفة العمليات، بما أتاح للمتدربين تطبيق الخطوات الجراحية وفق المعايير الدولية واكتساب مهارات تقنية دقيقة في بيئة تدريبية آمنة ومتقدمة، وأسهم فريق قسم التخدير بالمعهد، بدور محوري في دعم التدريب العملي وتوفير أعلى مستويات الأمان أثناء التطبيق داخل غرف العمليات.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عبدالعزيز القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي ضمن خطة المعهد الطموحة للتوسع في البرامج التدريبية التخصصية المتقدمة، لا سيما في مجال جراحات المناظير، مشددًا على أن الاستثمار في تدريب الأطباء يمثل حجر الزاوية للارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيرًا إلى حرص المعهد على توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين أحدث ما توصل إليه العلم والتطبيق العملي المباشر داخل غرف العمليات، بما يسهم في تخريج أطباء قادرين على التعامل بكفاءة مع مختلف السيناريوهات الجراحية، ومؤكدًا سعي المعهد المستمر لترسيخ مكانته كمركز إقليمي رائد للتدريب الجراحي المتقدم.

واختُتم البرنامج بمشاركة واسعة من الجراحين الشباب من مختلف المؤسسات الطبية داخل مصر وعدد من الدول الشقيقة، من بينها تشاد والسودان وفلسطين، حيث تم منح المشاركين شهادات معتمدة بعد ثلاثة أيام من التدريب المكثف، إلى جانب تكريم السادة الأساتذة المدربين، وسط إشادة واسعة بالمستوى العلمي المتميز، وثراء الجانب العملي، والتنظيم الاحترافي، بما يجسد التزام معهد تيودور بلهارس للأبحاث بدوره المحوري في دعم التعليم الطبي المستمر وتأهيل كوادر جراحية قادرة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة وفق المعايير العالمية.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

