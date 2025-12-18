قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الرئيس السيسي صديقي وأرغب في لقائه
ألقوا البطاطس والبيض على البرلمان الأوروبي.. مزارعو أوروبا يشعلون بروكسل
مدحت شلبي يقود مبادرة صلح بين حلمي طولان وحسام حسن
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-12-2025
6 أعراض للاكتئاب تزيد خطر الإصابة بالخرف .. احترس منها
الأنبا باسيليوس يترأس اليوم الروحي لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية
حلمي طولان: هذه أسباب عدم التنسيق مع حسام حسن.. وهؤلاء رفضوا المنتخب الثاني
غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي
سوري يحمل الجنسية الأسترالية.. بطل عملية سيدني يتلقى تهديدات بالقتل
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي بالشرقية
الإفتاء: استطلاع هلال شهر رجب 2025 السبت
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة
سوري يحمل الجنسية الأسترالية.. بطل عملية سيدني يتلقى تهديدات بالقتل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الخميس، عن معلومات جديدة بشأن أحمد الأحمد السوري الذي يحمل الجنسية الأسترالية، بطل عملية سيدني الذي هاجم أحد المسلحين الذي استهدفوا حفل الحانوكا اليهودي في مدينة بوندي بأستراليا وقتلوا 15 شخصا.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن أحمد الأحمد، الذي أصيب بجروح خطيرة، بعدما تصدى لمسلح في هجوم وقع على شاطئ بوندي بأستراليا، تلقى تهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت هيئة البث إن الأحمد تلقى أيضاً رسائل تهديد من "عناصر إسلامية متطرفة"، ونقلت عن مقربين منه قولهم إن التهديدات أُحيلت إلى السلطات الأسترالية خوفاً على سلامته، مشيرة إلى أن تنظيم داعش الإرهابي وصف البطل السوري، بـ"الخائن".

ويقبع أحمد بأحد المستشفيات الأسترالية للشفاء بعد خضوعه لعملية جراحية جراء إصابته بالرصاص، وقد تجاوزت التبرعات الداعمة له مليوني دولار أسترالي ما يُعادل 1.33 مليون دولار أمريكي.

وألغت السلطات الأسترالية احتفالات ليلة رأس السنة التي كانت مقررة على شاطئ بوندي في سيدني بعد الهجوم الدموي الذي وقع يوم الأحد الماضي، وذلك بحسب أعلنه منظمو الاحتفالات، اليوم الأربعاء.

وقال المنظمون في بيان لهم: “نعلم أن هناك الآلاف من أفراد مجتمعنا، من داخل أستراليا وخارجها، كانوا يتطلعون إلى عودة احتفالات ليلة رأس السنة لشاطئ بوندي لأول مرة منذ أكثر من عقد”.

وأضاف البيان: “ولكننا في بوندي نتكاتف مع بعضنا البعض، ولا سيما في لحظات الأسى، وعندما يحين الوقت المناسب، سنعود معا بنفس روح الرعاية والتواصل والفرح التي تميزنا”.

بطل عملية سيدني تهديدات بالقتل أحمد الأحمد حفل الحانوكا اليهودي عملية سيدني

