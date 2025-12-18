قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله.. بالأسماء
رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه
سميرة أحمد: أنا اللي اكتشف كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز
ترامب: الرئيس السيسي صديق لي.. وأرغب في استضافته
لف وارجع تاني.. إبراهيم سعيد يعود للتحقيق من جديد.. القصة الكاملة؟
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 18-12-2025
الموبايلات كلمة سر.. حبس "ستهم" بتهمة الدعـ.ـارة والفـ.ـجور
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير
منتخب المغرب يحصد 7 ملايين دولار جائزة تتويجه ببطولة كأس العرب
صحح مفاهيمك .. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 19 ديسمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الرئيس السيسي صديق لي.. وأرغب في استضافته

الرئيسان ترامب و السيسي
الرئيسان ترامب و السيسي
ناصر السيد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق له ويرغب في استضافته.

لقاء الرئيسين ترامب والسيسي

وجاء تصريح ترامب خلال مؤتمر صحفي سُئل خلاله عما إذا كان الرئيس السيسي سيأتي إلى الولايات المتحدة، أجاب: "إنه صديق لي، وأود أن ألتقي به أيضاً".

يذكر أن الرئيس السيسي التقى نظيره الأمريكي في أكتوبر الماضي، خلال قمة السلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، بحضور قادة العالم للتوقيع على اتفاق السلام الذي أنهى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكشف الرئيس الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد أن يلتقي بي، لكننا لم نحدد الموعد، مشيرا إلى أنه على الأرجح سيلتقي به في فلوريدا.

ترامب يوبخ نتنياهو

يذكر أن ترامب وجه إهانات مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي قبل اغتيال القيادي البارز في حركة حماس، رائد سعد، واصفا ما حدث بأنه “سيل من الشتائم”، خصوصا أن تلك الخطوة فجرت غضبا واسعا داخل الإدارة الأمريكية، واعتُبرت خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الكاتب الإسرائيلي ناحوم برنيا، في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن ترامب عبر بلهجة حادة عن استيائه من العملية، مؤكدا أن الاغتيال لم يكن منسقا مسبقا مع واشنطن، ما اعتبرته الإدارة الأمريكية تصرفا يعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، والمقرر أن تكون محور المحادثات بين نتنياهو وترامب في نهاية الشهر الجاري.

ترامب الرئيس السيسي صديق الرئيس السيسي الرئيس الأمريكي الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

مباراة المغرب والأردن

التردد متاح.. موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

ترشيحاتنا

الزواج

هل وجود الآيات القرآنية في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب

الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟

مراعاةً للظروف الاستثنائية.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين الأزهرية للعامين الدراسيين 2023/2024 و2024/2025

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين الأزهرية لعامين دراسيين

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد