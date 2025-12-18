ملك الأردن يشكر منتخب بلاده رغم الخسارة في النهائي أمام المغرب

أ ش أ

وجه ملك الأردن الملك عبدالله بن الحسين، اليوم /الخميس/، الشكر لمنتخب بلاده، وذلك على الرغم من خسارته في نهائي كأس العرب أمام نظيره المغربي.

وحقق المغرب الفوز على الأردن بنتيجة ٢/٣ بعد تمديد المباراة للوقت الإضافي في المباراة المثيرة التي احتضنها ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشر الحساب الرسمي لملك الأردن- عبر منصة (إكس) تغريدة جاء فيها- "‏شكرا لنشامى منتخبنا الوطني ولجمهورنا الوفي.. رفعتوا راسنا.. أمنياتنا بالتوفيق للنشامى في البطولات القادمة".

ويعد هذا اللقب العربي الثاني الذي يدخل دولاب بطولات منتخب المغرب، وذلك بعدما توج بنسخة 2012، بعدما انتصر على المنتخب الليبي في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 إثر انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1.