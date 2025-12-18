قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تعلن استهداف استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار.. ما القصة؟
زيارة البرهان إلى القاهرة.. رسائل حاسمة وخطوط حمراء ترسم ملامح الدور المصري في الأزمة السودانية
الحاسوب العملاق يوجه صدمة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا .. ماذا يحدث؟
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟
درجة الحرارة في الليل 11 مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
سجل بياناتك الآن.. شروط التقديم في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2026
23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط
تحذير للمسافرين.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباح الجمعة وانخفاض في الرؤية الأفقية
لازم يتأكد إن البسين فاضي.. سباح يكشف مفاجأة عن واقعة وفاة السباح يوسف
شباب التايكوندو يحقق العلامة الكاملة في منافسات اليوم الأول بدورة الألعاب الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟

أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تتصرف؟
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تتصرف؟
عبد العزيز جمال

قد يتعرض البعض لـ سحب البطاقة تلقائيًا من الماكينة أثناء سحب الأموال أو إجراء أي عملية على ماكينة الصراف الآلي، وهو ما قد يسبب إحراجًا وتأخيرًا في استلام الأموال، خصوصًا في الأوقات الحرجة. 

ففي عصر الاعتماد الكبير على المدفوعات الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي (ATM)، أصبحت البطاقات المصرفية مثل الفيزا والماستركارد أداة أساسية في الحياة اليومية للمواطنين، حيث تمكنهم من السحب والإيداع ودفع المستحقات المالية بسهولة وسرعة.
 

حدود السحب النقدي اليومي من البنوك وATM

أبرز الأخطاء التي تؤدي لسحب بطاقة الفيزا

أوضحت البنوك أن هناك عدة أخطاء شائعة تجعل ماكينة الصراف الآلي تسحب البطاقة بشكل تلقائي، ومن أبرزها:

  • إدخال الرقم السري بطريقة خاطئة أكثر من ثلاث مرات متتالية، وهو الأمر الأكثر شيوعًا بين العملاء.
  • التأخر في سحب البطاقة بعد انتهاء المعاملة، حيث تم تصميم الماكينات لسحب البطاقة تلقائيًا إذا لم يقم المستخدم بإخراجها خلال فترة محددة.
  • انتهاء صلاحية البطاقة أو وجود تلف ظاهر بها، ما يجعل الماكينة تعتبر البطاقة غير صالحة وتحتفظ بها.
  • هذه الأخطاء، وإن كانت بسيطة، قد تسبب مشكلات كبيرة للعميل، خاصة إذا كان بحاجة عاجلة إلى المال، لذلك شددت البنوك على أهمية اتباع الإرشادات قبل استخدام أي ماكينة صراف آلي.

تحذيرات البنوك للعملاء

للحفاظ على سلامة البطاقة وتجنب أي مشكلات، أكدت البنوك على ضرورة الالتزام بالنصائح التالية:

  • تجنب إدخال الرقم السري بشكل خاطئ أكثر من مرة، لأن ذلك يؤدي مباشرة إلى سحب البطاقة ووقف التعامل بها مؤقتًا.
  • سحب البطاقة فور انتهاء العملية المالية وعدم تركها داخل الماكينة لأي سبب كان.
  • التأكد من صلاحية البطاقة قبل استخدامها، ومراجعة تاريخ الانتهاء وفحص البطاقة لأي تلف ظاهر.
  • استخدام ماكينات الصراف التابعة للبنك المصدر للبطاقة قدر الإمكان لتسهيل استرجاعها إذا حدث أي خطأ.

خطوات استرجاع بطاقة الفيزا بعد سحبها

إذا كانت الماكينة تابعة للبنك نفسه:

  • الاتصال بخدمة العملاء فورًا وإبلاغهم بجميع التفاصيل مثل وقت السحب ومكان الماكينة.
  • التوجه إلى أقرب فرع للبنك لاستلام البطاقة في اليوم التالي بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحة المعاملة.

إذا كانت الماكينة تابعة لبنك آخر:

  • يجب التواصل مع البنك المُصدر للبطاقة وليس البنك الذي تتبع له الماكينة.
  • يتم استرجاع البطاقة خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 7 أيام عمل بعد استلامها من البنك الآخر.
  • إذا كان العميل لا يرغب في الانتظار، يمكن طلب إيقاف البطاقة نهائيًا واستخراج بطاقة بديلة خلال فترة تتراوح بين يومين وخمسة أيام.

نصائح إضافية لتفادي مشاكل الـATM

  • الاحتفاظ دائمًا بالرقم السري بعيدًا عن متناول الآخرين وعدم كتابته على البطاقة أو الورق.
  • مراقبة البطاقة أثناء استخدام الماكينة والتأكد من عدم وجود أي أعطال بالفتحة الخاصة بالبطاقة.
  • في حال فقدان البطاقة أو سحبها، التصرف بسرعة لمنع أي عمليات مالية غير مصرح بها.
  • تحديث بيانات الاتصال مع البنك لضمان وصول أي إشعارات فورية في حال حدوث مشكلة مع البطاقة.
  • تعد هذه الإجراءات من أهم الخطوات التي يجب على كل مستخدم بطاقة فيزا أو ماستركارد اتباعها للحفاظ على أمواله وتجنب أي مشكلات مع ماكينات الصراف الآلي
بطاقة الفيزا الأخطاء التي تؤدي لسحب بطاقة الفيزا سحب البطاقة تلقائيًا من الماكينة خطوات استرجاع بطاقة الفيزا بعد سحبها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

الهارب محمد ناصر

منع الهارب محمد ناصر من دخول دولة خليجية بعد النصب على سيدة من العائلة المالكة

مرتبات شهر ديسمبر ٢٠٢٥

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للموظفين

ترشيحاتنا

نابولي وميلان

نابولي يتجاوز ميلان بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي

أسامة فيصل

الغندور: اختبار طبي يحسم موقف أسامة فيصل قبل مواجهة زيمبابوي

السعودية والإمارات

فيفا يحسم مصير المركز الثالث في كأس العرب بعد إلغاء مواجهة السعودية والإمارات

بالصور

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

فيديو

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد