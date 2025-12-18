الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

لا داعي لبيان أهمية اللغة العربية، فهذه اللغة لغةٌ رسمية تتعلّق بجميع المسلمين؛ إذ إنّ العبادات والأذكار كلّها تُؤدَّى باللغة العربية، بل إنّ بعض العبادات لا تصحّ إلا بها. ومن هذا نعرف جيدًا عنايةَ الإسلام والمسلمين باللغة العربية، وبهذا الاعتبار لا لا نرى أحدًا من المسلمين، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، شيخًا أو شابًا، إلا وله معرفةٌ باللغة العربية.

ومن هذا المنطلق نولي اهتمامًا خاصًا باليوم العالمي للغة العربية، إيمانًا منّا بمكانتها المركزية في حياة الأمة الإسلامية علمًا وعبادةً وهويةً. وقد قام علماء أهل السنّة في الهند، ولا سيما في ولاية كيرلا، بدورٍ بارز ومشهود في نشر اللغة العربية، من خلال المحاضرات العلمية، والكتب المؤلَّفة، والرسائل المتخصصة المكتوبة باللغة العربية.

وفي مقدّمة هذه الجهود تأتي جمعية أهل السنّة بعموم كيرلا التي تؤدي دورًا رياديًا في خدمة اللغة العربية، وذلك بعقد الورشات العلمية، والمنتديات الثقافية، والمحاضرات المتخصصة، حتى غدت العربية لغةَ علمٍ وتأليفٍ بين علمائها وأعضائها، حيث إنّ لهم تصانيفَ كثيرة ومتنوعة باللغة العربية.

ويُضاف إلى ذلك الجهد العلمي مني في تصنيف الكتب العربية، ولا سيما في مجال خدمة السنّة النبوية، إذ إنني ـ بحمد الله وفضله ـ في صدد شرح صحيح البخاري، وقد صدر منه ثلاثة أجزاء، على أن تصدر بقية الأجزاء قريبًا إن شاء الله. وتؤكّد هذه الجهود العلمية الدورَ الرائد الذي يقوم به علماء أهل السنّة في الهند في نشر اللغة العربية وخدمة مصادرها الأصيلة.

كما أنّ للجامعات الإسلامية في الهند إسهامًا واضحًا يستحقّ الثناء والذكر في هذا الميدان، وفي مقدّمتها جامعة مركز الثقافة السنيّة، التي أسهمت في تخريج أجيالٍ جديدة مؤهَّلة في اللغة العربية علمًا وتعليمًا. وقد أُقيمت في الجامعة برامجُ علمية وثقافية عديدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، شارك فيها الطلاب والأساتذة على حدّ سواء.

وتتميّز جامعة مركز الثقافة السنيّة كذلك باستضافتها لمحاضراتٍ علمية يلقيها كبارُ العلماء الدوليين، ولا سيما من جامعة الأزهر الشريف، الأمر الذي يعزّز التواصل العلمي، ويرسّخ مكانة اللغة العربية في الأوساط الأكاديمية والدعوية.

وخلاصة القول: إنّ هذه الجهود المتكاملة في التأليف، والتعليم، والبرامج العلمية، تؤكّد المكانةَ الراسخة للغة العربية في الهند، وتبرز الدورَ الريادي الذي يقوم به علماء أهل السنّة ومؤسساتهم العلمية في خدمتها ونشرها، خدمةً للإسلام وعلومه الخالدة.