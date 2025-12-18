تشكيل منتخب الأردن أمام المغرب في نهائي بطولة كأس العرب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأردن بقيادة جمال سلامي عن التشكيل الأساسي التي سيخوض مواجهة المنتخب المغربي في نهائي بطولة كأس العرب – قطر 2025، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً على استاد لوسيل الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

تشكيل منتخب الأردن الأساسي:

حراسة المرمى:

يزيد أبو ليلى (1)

خط الدفاع:

عبد الله نصيب (3)

سعد الروسان (19)

حسام أبو الذهب (4)

عصام السميري (17)

خط الوسط:

عامر جاموس (6)

نزار الرشدان (21)

مهند أبو طه (20)

خط الهجوم:

محمد أبو زريق (7)

محمود مرضي (13) قائد المنتخب

علي علوان (9)

دكة البدلاء:

رجائي عايد (14)، أحمد عرسان (10)، عودة الفاخوري (8)،

علي حجي (16)، محمد أبو حشيش (2)، أدهم القرشي (23)، إبراهيم سعادة (15)،

نور بني عطية (22)، مالك شلبية (12)، هادي الحوراني (5)، سليم عبيد (18).

ويطمح منتخب الأردن إلى كتابة تاريخ جديد في البطولة، عندما يواجه أحد أقوى منتخبات القارة الإفريقية في نهائي مرتقب يحمل آمال الجماهير الأردنية بالتتويج.