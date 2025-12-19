انطلاق حملة ستر ودفا وإطعام الطعام في أسوان

أطلقت جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى فى أسوان، حملة "ستر ودفا وإطعام الطعام"، في إطار حرص مديرية التضامن الإجتماعى على تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وبهدف توزيع الآلاف من سلال الإطعام على الأسر البسيطة والأولى بالرعاية بمختلف قرى ونجوع مراكز محافظة أسوان، لتخفيف الأعباء عنهم، ومساعدتهم على تخفيف قسوة البرد عليهم في فصل الشتاء.

من جهته، أكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في جهود التنمية التي تشهدها المحافظة، مشيرًا إلى الدور المجتمعي البارز الذي تقوم به هذه المؤسسات في إطلاق المبادرات الإنسانية الهادفة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

بينما قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ توزيع سلة «إطعام الدفا» هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة يجرى من خلال مكتب الأورمان في أسوان برعاية اللواء الدكتور إسماعيل كمال، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي.

"ستر ودفا وإطعام الطعام"

وأكد أنه يمكن للمتبرعين أن يشاركوا فى توفير سلة الإطعام بـ505 جنيهات، أوالمساهمة بسهم بـ400 جنيه فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وأضاف أنه سيتم التوزيع على الأولى بالرعاية بقرى ونجوع المحافظة، مؤكدًا أن عملية اختيار المستفيدين تتم بعد دراسات ميدانية دقيقة، حيث يتم فحص كل حالة على حدة من خلال المعاينة على الطبيعة، للتأكد من توافر الشروط والمعايير الدقيقة، والتى تضمن وصول الدعم لمستحقيه، بما يحقق الشفافية ويضمن توجيه الخدمة إلى الفئات الأشد احتياجًا داخل المجتمع.

وتابع أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، ومنها، بجانب تنظيم القوافل الطبية، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.