القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
رئيس الوزراء: الدفع بـ28 طائرة جديدة لأسطول الطيران المدني في يناير 2026
محافظات

محافظ أسوان يشيد بمبادرة جامعة العبور لإهداء 10 منح دراسية لأبناء المحافظة

محمد عبد الفتاح

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خالص شكره وتقديره لجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود أبو النصر على المبادرة الكريمة بإهداء أبناء محافظة أسوان عدد 10 منح دراسية للإلتحاق بكليات الجامعة المختلفة، فى إطار دعم مسيرة التعليم وتمكين الشباب وبناء الكوادر المؤهلة علمياً وعملياً داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى

وأكد المحافظ على أن هذه المبادرة تعكس الدور الوطنى والمسئولية المجتمعية للجامعات المصرية فى دعم الشباب ، وأن المحافظة حريصة على التنسيق والتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة لتوفير المزيد من المنح الدراسية لأبناء أسوان تقديراً لتفوقهم وطموحهم ، وتهيئة المناخ الملائم أمامهم لإستكمال مسيرتهم العلمية وتحقيق النجاح والتميز .

منح دراسية

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى الشباب العربى الأفريقى الرابع عشر، والذى شهد حضور الدكتور ممدوح رشوان أمين عام الإتحاد العربى للشباب والبيئة ، والدكتور إسلام الشامى عضو الإدارة المركزية للبيئة والشباب .

وأوضح محافظ أسوان بأن المنح الدراسية التى قدمتها جامعة العبور تمثل إضافة حقيقية لفرص التعليم أمام شباب المحافظة ، خاصة وأن الجامعة تضم عدداً من الكليات المتميزة من بينها الهندسة والتكنولوجيا ، والصيدلة ، الإدارة وريادة الأعمال ، والحاسبات والذكاء الإصطناعى بما يلبى إحتياجات سوق العمل ويواكب متطلبات التنمية الحديثة.

وأشار إلى أن محافظة أسوان تولى إهتماماً كبيراً بملف الشباب والتعليم ، وتدعم كل المبادرات الهادفة إلى الإستثمار فى الإنسان بإعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء المستقبل .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

