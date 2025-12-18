قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا يتفقدان أعمال تطوير مجزر الصالحية بتكلفة إجمالية 29 مليون جنيه

جولة وزيرة التنمية المحلية
جولة وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، يرافقها الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أعمال تطوير مجزر الصالحية، والذي يتم تنفيذه بتمويل من موازنة وزارة التنمية المحلية  بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ٢٩ مليون جنيه وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين منظومة الصحة العامة وتوفير لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي.


جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور زغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والمجازر واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج وفريق عمل البنك الدولي والذي ضم كل من ميلين روسانالي أخصائي أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي وفنسنت بالماد خبير اقتصادي رئيسي بالبنك إقليم أفريقيا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وخلال الزيارة استمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا والوفد المشارك إلي شرح من المهندسة أمانى سعد مدير منطقة قنا بالجهاز المركزي للتعمير المنفذ للمشروع حول التفاصيل الكاملة لأعمال التطوير الجارية، موضحة أن المشروع علي مساحة ٤٩٠٠ متر مربع ويتكون من ٢ صندوق ذبح ماشية بمتوسط ٢٨٠ رأس في الوردية ومنصة لذبح الاغنام بطاقة ٢٠٠ راس في الوردية ، ومبني اداري وخدمي للعاملين و يهدف التطوير إلى تحويل المجزر من نظام يدوي إلى نصف آلي، بما يحقق أعلى معدلات الجودة والاشتراطات الصحية والبيئية، ويواكب خطط الدولة لتحديث البنية التحتية للقطاع الخدمي.

وشهدت زيارة الوزيرة والمحافظ التعرف علي خطوات ومراحل تشغيل المجزر وأهم مراحل التطوير التي تمت، كما قامت الدكتورة منال عوض والدكتور خالد عبدالحليم بجولة تفقدية في المجزر .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية باجراء بعض التعديلات الخاصة بعملية التداول لضمان جودة المذبوحات وسهولة تسلم اللحوم وخروجها بصورة آمنة، وشددت الوزيرة على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع والانتهاء من جميع الأعمال المتبقية في التطوير في توقيتها المحددة تمهيدًا لدخول المجزر الخدمة لخدمة أهالي المحافظة، وتلبية احتياجاتهم من اللحوم الآمنة، مع الالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة البحث عن مستثمرين من القطاع الخاص من العاملين في هذا المجال  بالتوازي مع الأعمال الجارية حتي يتم الاستفادة والتشغيل بصورة جيدة والحفاظ علي استثمارات الدولة في هذا المجزر .  


وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن تطوير مجزر الصالحية يأتي ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية ، ووجهت باجراء بعد التعديلات الفنية لتسهيل خروج المذبوحات ودراسة اضافة وحدة غاز حيوي للاستفادة من المخلفات الخاصة بالمجزر .

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن أعمال التطوير تشمل تنفيذ أعمال اعتيادية وأعمال كهروميكانيكية متكاملة، وهناك متابعة مستمرة من المحافظة لأعمال التطوير بما  يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين بيئة العمل داخل المجزر وسرعة دخول المجزر الخدمة والاستفادة منه .

