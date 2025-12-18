قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
ترتيب هدافي كأس العرب بعد ثنائية علي علوان في مرمى المغرب
تراجع أشهر سعر عيار ذهب مساء اليوم 18-12-2025
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
تحطم طائرة أمريكية بولاية كارولاينا الشمالية ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص
عبد الرازق حمد الله يسجل هدف التعادل 2-2 للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
نصب على المواطنين.. القبض على دجال بالإسكندرية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

مسنة بعكاز تدلي بصوتها في مدرسة النصر سكول الخاصة في جولة الإعادة بالمطرية.. صور

مسنة بعكاز بالإدلاء
مسنة بعكاز بالإدلاء
معتز الخصوصي

رصدت عدسة " صدى البلد " قيام سيدة مسنة بعكاز بالإدلاء بصوتها في مدرسة النصر سكول الخاصة في جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية.

وفي لقطة إنسانية قام أحد الشباب بمساعدة السيدة المسنة التي تسير بعكاز للوصول إلى لجنتها الانتخابية.

وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية في محافظة القاهرة بين ٤ مرشحين وهم وائل الطحان وعلي الدمرداش و دودو العمدة و الدكتور محمد زهران.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في ٥٥ دائرة ، في محافظة القاهرة بالدائرة الثالثة «الزاوية الحمراء»، الدائرة الخامسة «حدائق القبة»، الدائرة العاشرة «المطرية»، الدائرة الحادية عشر «المرج»، الدائرة الخامسة عشر «الخليفة»، الدائرة السابعة عشر «البساتين»، الدائرة التاسعة عشر «حلوان»، وفى محافظة القليوبية تجرى الإعادة في الدائرة الأولى «بنها»، الدائرة الثانية «طوخ»، الدائرة الرابعة «قليوب»، الدائرة الخامسة «الخانكة»، الدائرة السادسة «شبين القناطر»، وفى محافظة الدقهلية بالدائرة الأولى «أول المنصورة»، الدائرة الثانية «مركز المنصورة»، الدائرة الثالثة «بلقاس»، الدائرة الرابعة «طلخا»، الدائرة الخامسة «دكرنس»، الدائرة السادسة «منية النصر»، الدائرة السابعة «المنزلة»، الدائرة الثامنة «ميت غمر»، الدائرة التاسعة «أجا»، الدائرة العاشرة «السنبلاوين».   

كما تجرى الإعادة في محافظة المنوفية فى الدائرة الأولى «شبين الكوم»، الدائرة الثانية «قويسنا»، الدائرة الثالثة «تلا»، الدائرة الرابعة «أشمون»، الدائرة الخامسة «الباجور»، الدائرة السادسة «منوف»، وفى محافظة الغربية بالدائرة الأولى «أول طنطا»، الدائرة الثانية «كفر الزيات»، الدائرة الثالثة «قطور»، الدائرة الرابعة «أول المحلة الكبرى»، الدائرة الخامسة «المحلة الكبرى»، الدائرة السادسة «سمنود»، الدائرة السابعة «زفتى»، وفى محافظة كفر الشيخ بالدائرة الأولى «كفر الشيخ»، الدائرة الثانية «سيدى سالم»، الدائرة الثالثة «الحامول»، الدائرة الرابعة «دسوق».

 وفى محافظة الشرقية بالدائرة الأولى «أول الزقازيق»، الدائرة الثانية «بلبيس»، الدائرة الثالثة «أول العاشر من رمضان»، الدائرة الخامسة «أبو كبير»، الدائرة السادسة «ديرب نجم»، الدائرة السابعة «فاقوس»، الدائرة الثامنة «أبو حماد»، الدائرة التاسعة «الحسينية».

 وفى محافظة دمياط بالدائرة الثانية «كفر سعد»، وفى محافظة بورسعيد بالدائرة الأولى «أول بور فؤاد» وفى محافظة الإسماعيلية بالدائرة الأولى «ثان الإسماعيلية»، الدائرة الثانية «القنطرة غرب»، الدائرة الثالثة «القصاصين الجديدة»، وفى محافظة السويس بالدائرة الأولى «السويس»، وفى محافظة شمال سيناء بالدائرة الثانية «الحسنة»، وفى محافظة جنوب سيناء بالدائرة الثانية «الطور».

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

