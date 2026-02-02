قدمت الشيف إيناس جمال عبر صفحتها على الفيسبوك، 5 أنواع شوربة مختلفة لذيذة غنية بالفيتامينات والبروتين و تمدك بالطاقة و تدعم جهازك المناعى اختار منها ما يناسب ذوقك و نظامك الغذائي فى رمضان.

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

1- شوربة العدس

شوربة الاجواء الشتوية الغنية بالفيتامينات و البروتين لرفع المناعة

المكونات :

• ٢ كوب عدس اصفر

• ٤ حبات طماطم

• ٢ حبة جزر

• بصله

• ٢ حبه بطاطس

• ٤ فصوص توم

• ١ فلفل اخضر

• ٣ اكواب ماء

• ملح وشطه

• كمون

• ٢ ملعقة زبدة

التحضير :

ـ اغسلى العدس وصفيه وضعيه في قدر .

ـ قطعى باقي المكونات و اضيفيها عليه البصل والجزر والطماطم والبطاطس و الفلفل والثوم .

ـ اضيفى الماء وغطيه واتركيه حتي ينضج على نار متوسطه

ـ افرمى العدس بالخلاط او الهاند بلندر .

ـ ثم ارفعيه على النار مرة اخرى مع اضافه الزبدة و التوابل ملح و شطه وكمون حسب الرغبه و استمرى فى التقليب حتى الغليان.

ـ يقدم ساخن مع عصير الليمون و الخبز محمص

2- شوربة الخضار

من أطباق الشوربة المميزة على المائدة داعمة للجهاز المناعى و دواء للمعدة!

المكونات:

1 بصلة متوسطه

٢ ملعقةزيت زيتون

2 كراث مفروم

2 ساق كرفس مفروم

1 جزرة مقطعة إلى مكعبات

2 بطاطس مكعبات

1 كوسة مقطعة إلى مكعبات

ورق لورا

حبهان

مستكه

ملح

فلفل اسود

٢ كوب مرق

3-شوربة المشروم بالكريمة

المكونات:

٣ ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة

٥۰۰ جرام مشروم طازج مقطع شرائح

.1/2 كوب بصل أصفر مفروم

1/2 كوب دقيق متعدد الأغراض

. ملح وفلفل اسود حسب الرغبه

. 1/2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

. 1/2 ملعقة صغيرة ثوم باودر

٣ أكواب مرق دجاج

۱ كوب كريمة طبخ

التحضير:

أذيبي الزبدة في اناء على نار متوسطة إلى عالية. أضيفي الفطر والبصل وقلبي لمدة ٤ إلى ٥ دقائق ( مع التحريك بشكل متكرر).

اخفقي الدقيق والملح والفلفل والزعتر والثوم وكوبين من مرق الدجاج معًا في وعاء متوسط الحجم حتى يصبحالخليط ناعمًا. اسكبيه في خليط الفطر وقلبي جيدًا.

- أضيفي بقية المرق وقلبي المكونات حتى تمتزج. اتركي الخليط حتى يغلي مع التحريك من حين لآخر حتى يصبح سميكا.

- خففي الحرارة للحفاظ على غليان هادئ ، اسكبي الكريمة وحركي المكونات حتى تمتزج اتركي المكونات على نار هادئة بدون غطاء ) لمدة ١٠ دقائق مع التقليب من حين لآخر. تبليها بالملح والفلفل.

4-شوربة الطماطم..

التحضير:

. كيلو طماطم طازجة

٦ فصوص ثوم

۱ بصلة بيضاء، مفرومة خشنًا

۱ ملعقة صغيرة ملح

٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

. 1/4 كوب أوراق الريحان

• ،٢ كوب من مرق الدجاج أو الخضار

التحضير:

- سخني الفرن إلى ۱۸۰ درجة وقومي بتغطية صينية الخبز بورق الزبدة

- ضعي قطع الطماطم والثوم والبصل في صينية الفرن المجهزة، ثم رشيها بالملح والفلفل وزيت الزيتون، ثم ضعيها في الفرن لمدة ساعة أو حتى تنضج وتنتشر رائحتها.

أخرجي الصينية من الفرن وضعي الخضار في قدر كبير مع مرق الخضار والريحان ، اطهيه على نار متوسطة لمدة ٥ دقائق.

استخدمى الهاند بلندر لخلط المكونات حتى تحصلى على القوام المطلوب.

اتركي الخليط على نار هادئة لمدة ١٠ إلى ١٥ دقيقه ثم أضيفي الكريمة وقلبي المكونات حتى تمتزج.

تقدم ساخنة مع الخبز المحمص الطازج والبارميزان و اوارق الريحان والشطه المجففة التقديم حسب الرغبة)

5-شوربة سي فود بالكريمة..

المكونات :

. ¼ كيلو جمبري متوسط الحجم مقشر

. ¼ كيلو كابوريا مقطعة

. ¼ كيلو سبيط مقطع حلقات

. ¼ كيلو فيليه سمك أبيض مقطع مكعبات

. كوب بلح البحر أو محار (اختياري)

. ١ ملعقة كبيرة زبدة

. بصلة متوسطه مفرومة ناعم

. ١ ملعقة ثوم مفروم

. ١ ملعقة كبيرة دقيق

. ١ كوب شوربة قشور الجمبري مصفاة جيدًا)

. ¾ كوب كريمة طهي

. نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

. ملح

. فلفل أسود

. نصف ملعقة صغيرة كمون

. نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

. نصف ملعقة صغيرة بابريكا

. عصير ليمونة

. كرفس مفروم ناعم

. بقدونس مفروم للتزيين

التحضير:

1. في حلة على نار متوسطة، ذوّبي الزبدة وأضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم والزنجبيل وقلبيهم لمدة دقيقة.

2. أضيفي الدقيق وقلبي سريعًا لمدة دقيقة حتى يختفي طعمه.

3 صبي شوربة قشور الجمبري بالتدريج مع التقليب المستمر حتى لا يتكتل الدقيق.

4. أضيفي الكابوريا والسبيط واتركيهم على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

5. ضعي مكعبات فيليه السمك والجمبري وبلح البحر، ثم أضيفي الكمون، الكزبرة، البابريكا، الملح، والفلفل الأسود.

6. اتركي الشوربة تغلي لمدة 5 دقائق أخرى، ثم أضيفي الكريمة واتركيها تغلي غلوة واحدة فقط.

7. أضيفي عصير الليمون والكرفس، وقلبي جيدًا ثم ارفعيها من على النار.

8. قدميها ساخنة في طبق عميق وزينيها بالبقدونس.