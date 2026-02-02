قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب الرئيس الإيراني ينشر أسماء ضحايا الاحتجاجات لأول مرة

محمود عبد القادر

أصدر مكتب الرئيس الإيراني مساء الأحد أسماء ضحايا الاحتجاجات، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات في إيران. كما أعلن عن إنشاء منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى بشأن حالات الوفاة المزعومة الأخرى، متعهدا بالتعامل معها بشفافية تامة.

ووفقًا للأرقام الحكومية الرسمية، أعلنت أسماء 2986 شخصا من أصل 3117 قتلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة.

 وأعلنت الرئاسة الإيرانية أن جميع ضحايا الأحداث الأخيرة، دون استثناء، "هم أبناء وبنات هذا الوطن"، مؤكدةً أنه "لا ينبغي ترك أي عائلة تعاني في صمت أو دون دعم".

وجاء في البيان أيضاً: على عكس أعداء هذا البلد وخصومه التاريخيين، الذين يتعاملون مع أرواح البشر كورقة مساومة ويضخمون قيمتها لتحقيق مكاسب سياسية، فإن ضحايا هذه الأحداث المأساوية، من وجهة نظر حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليسوا مجرد أرقام. بل كان كل واحد منهم عالماً من العلاقات الاجتماعية والإنسانية".

كما أوضح البيان أن هذه الخطوة اتخذت بناء على ما وصفه بـ"سياسة الشفافية والمساءلة والمسؤولية، وبناء على توجيهات مباشرة من الرئيس مسعود بزشكيان".

أعلن مجلس الأمن القومي سابقاً أن حصيلة القتلى خلال الاحتجاجات بلغت 3117 قتيلا، موضحا أن 2427 منهم كانوا "مدنيين أبرياء وأفراداً من قوات الأمن"، ووصفهم المجلس بـ"الشهداء"، بينما صنِف الـ619 المتبقون على أنهم "إرهابيون وأفراد مسلحون".

وأكد البيان أن التباين في الأرقام (نقص 71 من الأقارب وفقا للبيانات) يعود إلى مشاكل تتعلق بالهوية والبيانات الرسمية، وسيتم تصحيحها في أقرب وقت ممكن.

في المقابل، تواصل وسائل الإعلام المعارضة الإيرانية ومنظمات حقوق الإنسان في الخارج نشر أرقام أعلى بكثير من الإحصاءات الرسمية، حيث تصل بعض التقديرات إلى 30 ألف حالة وفاة أو حتى أكثر.

مكتب الرئيس الإيراني إيران أسماء ضحايا الاحتجاجات المعارضة الإيرانية ضحايا الاحتجاجات في إيران

